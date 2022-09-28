《老照片說故事》蛇張記趣

蛇張高舉著眼鏡蛇的照片。

清理舊物時，我發現一張高舉著眼鏡蛇的照片，這是我在廣東河源市的好友「蛇張」，他常在他的蛇張店門口，從蛇籠裡抓出一條大蛇高高舉起，讓外來過客圍觀。不少海外同胞、客家老鄉們，當場買下那條大蛇，讓蛇張宰殺，隨後就拿到附近的蛇餐館去煲一罐龍鳳湯。

那是二十多年前，廣東還沒頒發禁止吃蛇政策，幾乎各餐館都有蛇煲。可是到了二○○三年深秋，突然一紙令下，禁止賣蛇、吃蛇，頓時在個體戶和食客間掀起熱議。老廣們吃了幾千年的蛇菜傳統，這一下突然要將蛇美食 從餐桌上消失，如此有誰願意關閉蛇檔、蛇餐館？

那年我正在河源市工作，政策頒布下來那幾天，我和一名記者去源城區的老城農貿市場採訪。市場很寬大，在幾百平方米的上百個攤位中，有二十多家蛇檔店，還有鄉下人抓來的蛇，用有小孔眼的麻袋裝著，擺在店鋪攤位的路旁。但是這個蛇景，一夜間就被政策全部清洗。

碰巧那天我遇到蛇張，他說要和我們一起去採訪，看看清場清得如何？他是個體協會的副會長，是在個體戶中賣蛇的「領導」，大家都聽他的。

那天，小街小巷裡的蛇餐館沒有了蛇煲的香味，上面派人檢查，最終，個協得了個落實政策又快又好的表揚單位。但沒幾天，蛇張居然沒有關閉他的蛇店，反而由「蛇張店」門牌換上了「蛇張蛇研究所」，店裡的蛇籠沒少，又加了幾條；籠裡的毒蛇除了眼鏡王、過樹榕、銀環、五步等，又加了虎斑遊蛇之類，一時間流言紛紛。

蛇張的蛇研究所傳出了名聲，我再一次採訪他時，他說：「我不是所長，所長是衛生管理局的幹部。」口氣之大，令我難解。

他接著說，有一次三更半夜，鄉下抬著一名被毒蛇咬傷的年輕人找到他，那人已昏迷不醒，身肢發腫發紫，心臟微跳，經蛇張幾小時的搶救，總算撿回了命。那幾人說先是到了醫院，醫院說沒有藥可救；蛇張笑笑，他說醫院是缺療毒血清。

河源是毒蛇較多的粵東北山區，常有被蛇咬到的鄉下人來到「蛇張店」得以回生。改為研究所後，蛇張不賣蛇了，專治蛇傷，但是療毒血清自然斷了來源。那年，他去各地鄉下聯繫從前的老友，開發了幾家人工養蛇個體戶。養蛇戶慢慢多了起來，野生蛇得到生態保護，從此他也為醫院提供療毒血清的蛇類，為那些蛇檔、蛇餐館供應人工培養蛇，蛇生意重新繁榮了。

其實，當時在河源的蛇店只要說到蛇張，幾乎眾所皆知。蛇張的本名是張恆信，還有「蛇神」的外號。他的神奇妙趣，說來有緣，那是文革時期的意外收穫。

一九六二年，蛇張畢業於廣東師範學院數學系，學院留他當教師，廣州重點中學要他去，他都沒去，選擇了回河源，在郊區一所中學教高中。可是當文革來臨，教師被打成臭老九，掛上「牛鬼蛇神」的牌子挨批鬥，他理解，這不是客家鄉親無情，是無可奈何的大勢所趨。

在農村改造階段，他遇到一名挖藥的客家老蛇醫，於是他離開教師崗位，拜師學徒。一年多，他跟著師傅學會了抓蛇、採藥，治療各種蛇傷的祕方，從此他當了一名個體遊醫。有一次，他見到一群山民驚恐地喊叫，只見一個三十多歲的小夥子，正被一條兩米多長的大蟒蛇纏住身肢，那蟒蛇張開大口，露出一排排鋒利的牙齒，不斷發出一陣呼呼聲。小夥子唯恐被蛇的血盆大口咬著，雙手抓住蛇頭不放，在旁的人們都在合力掰開蛇尾以求解救，蟒蛇卻加強了收縮力度，小夥子面色紫紅，喊著「救命」。

這時蛇張急步上前，抓住蟒蛇尾巴放入口中，用力一咬，大蟒痛不欲生，鬆下勁來；蛇張乘機用力解開一圈，如此反覆出招，終於把蛇解開，小夥子得救，從此大家都稱蛇張為「蛇神」。

「蛇神」真神，一九七八年改革開放初期，河源老城區最大的農貿市場剛建成，他第一個找到個體勞動者協會，申請租到了市場大門口第一間門面，並在鞭炮聲中掛上了「蛇張店」的金字橫聯招牌。他除了經營蛇類和治療蛇傷，立櫃上還擺滿各種蛇泡藥酒，他把老婆、兒子、兒媳都喊到店裡幫忙，蛇在他們手中很聽話，連三歲的小孫子也學會抓蛇。

二十世紀七○年代末，是「萬元戶」稱呼剛起步的年代，蛇張自己說，他一天的收入就已經超過一萬多元人民幣，可想而知，他「神」到令人不可高攀的地步。有了發財致富的經驗，他被選為副會長是民意所向。

蛇張比我大五歲，現在老了天天邀老人去東江釣魚 ，也勾回有淡淡憂傷的蛇聞趣事。