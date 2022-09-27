這是我過得非常有意義的一天，我一個失聯多年的老朋友發來珍貴的錄像視頻，當我的耳邊響起那歡快的「鐵路修到苗家寨」曲聲，思緒萬千。望著眼前我曾經朝夕相處的戰友們，我的心激動地跳躍著，眼淚忍不住流下來。

那是五十年前的事了，當時我們剛從初中畢業，就參加了一個支援修建湘黔鐵路的學生兵團，一切按軍隊的編制。為了效法長征的路，我們一路步行，走到偏遠的貴州凱里縣城鄉下，在美麗的清水江畔、荒涼的苗族山寨旁，搭起了我們的工棚。

我們的編制是五營二十一連，連隊總共有一百多人。兩年後的一天，火車呼嘯穿過叢山峻嶺，湘黔線通火車了。築路工人們、兵團戰士們以及鄉親們一起歡喜跳躍，高聲唱起了「鐵路修到苗家寨」。

通火車以後，學生兵團就解散了，大多數的成員紛紛回到貴陽市參加了工作，過自己的生活。

五十年彈指一揮間，這一次，熱心的戰友們籌備很久，花了不少功夫，召集了當年連隊隊友，進行再聚首活動。到場的人只有二十多個，是當年的六分之一，我們的連長、指導員、參謀長在那時都是我們的長輩，現在大多已不在人世，一些戰友也永遠離開了。還有一些人因為各種原因沒有到場，但我認為這個聚集仍是一個壯舉。

到會的戰友們說，這次聚集學生味好濃，好像從學校裡畢業就到了這裡一樣，他們拍著手，唱著學生時代的歌曲，重拾年少記憶。當年我們是從學校畢業後就直接加入修建鐵路的行列，那時才十幾歲，第一次離開家，送行的媽媽們在一起抱頭痛哭捨不得。唉！小小年紀就離鄉背井去到那麼遙遠的地方，最初到營地那段時間，白天還好，到了晚上，想家的哭聲連成一片。

我本是他們其中一員，這次很遺憾遠隔重洋，不能親自到場參加重聚。分離太久了，而且我又來美國定居，所以很多人我都不認識了。錄像中放了每一個人的照片，所展現的名字使我混亂，一下子名字對不上人，一下子人對不上名字，雖然大家青絲變白髮，紅顏也消失，可是人人臉上掛著童真般的笑容，充滿年輕時的活力。

我好想知道，這麼多年來，他們都經歷了什麼？可惜沒有聽到個人暢談多年來的生活故事，或心路歷程。

我從自己身上就可以知道，我相信大家都差不多，不管成功與否，都曾面對生活的挑戰，每一個人都活得千辛萬苦。

看到戰友們在聚餐席間的視頻，又使我想起當年在工地的情景。那時由於年輕，工作不覺得累，吃的卻很差，經常都是玉米糊伴窩筍葉子；好不容易打牙祭，各班的班長就用他們的臉盆去裝全班吃的紅燒肉，裝起來只有小半盆。當時大家非常缺乏油水，每個人的眼睛都掉到盆子裡去了，一會兒肉就被搶光；看看現在滿桌的美食 ，那可是當時想都不敢想的。

現在大家都老了，戰友們斟上家鄉的茅台酒，舉起了酒杯，我想起詩人北島的「那時我們有夢」中最後兩句：「杯子碰到一起，都是夢破碎的聲音。」但是現在大家的碰杯，並不是夢的破碎聲，因為當時我們雖然有夢，可不是很確定，只要有一個工作就滿意了。

後來這個願望基本達到了，大夥現在感謝上蒼給了彼此活著相聚的機會，這是生活給的第二次的緣分啊！戰友們互相祝願著，笑喊道：「下一個五十年，我們再相會。」

我反覆放著這段錄像視頻，聆聽著那動人心弦的音樂，體會著相聚的喜悅，慢慢的，我一一想起戰友們的名字了，包括他們的暱稱和小名。大家年輕時的容顏，那帶著稚氣的吵鬧和歡笑聲，那一段段生活的點滴，那一幕幕難忘的景象，那在人生長河裡短暫的如歌歲月和燦爛年華，它們穿過半個世紀的時光隧道，在我眼前與耳邊重現了。

但願歲月靜好，大家能健健康康地活著；但願再過五十年，歸來仍是少年。