所有相遇都是冥冥之中注定的，有緣千里來相會，無緣對面不相識。這是一則顛倒鳳求凰的愛情故事，男方後知後覺，且可能就要遠走他方，女方主動出擊，終得締結良緣。

瑞亞是來自愛荷華州的農家子弟，未婚、電腦工程師，外表溫文儒雅，個性安靜隨和，有些靦腆，樂於助人，朋友間如果有電腦安裝、維修、故障等問題，隨叫隨到，甚至到府服務。

堂娜是奧馬哈的本地人，離婚，有一個女兒卡拉，在一家電話公司任職主管，身材微胖，比瑞亞大三歲，兩人在查經班相識。堂娜待人接物熱心、誠懇，去她家查經，除了準備飲料和點心之外，冬天還有熱可可、肉桂茶，大家都喜歡去她家查經、聚會，她對瑞亞尤其友善。

堂娜常邀我一起逛街、購物，聊天時，她常提到瑞亞，她的態度很明顯，大家都看的出來，我當然也能體會她的意願。只是她沒有表示，我也不好唐突，只是邀她聚會時，也邀請瑞亞一起參加，嘗試替她製造一些機會。

終於有一天，她主動向我透露，她對瑞亞有好感，可是瑞亞就像一隻呆頭鵝，總是不明白她的暗示，而且好像還為了「氣喘」這健康方面的理由，打算遵循醫生建議搬去德州 。堂娜問我有沒有什麼建議給她，以便留住瑞亞。

我說，「中國人相信緣分，不過緣分也是自己追求來的，如果妳坐等著緣分的來到，不去追求，就有可能得不到」，「緣分」和「機會」一樣，需要把握、爭取、創造、珍惜，不要等到失去，空留遺憾。

幾天後的一個周末黃昏，先生接到瑞亞打來的一通電話，瑞亞表示：「我目前遇到一個問題，不明白是什麼意思？想請您幫我分析一下，不知道您現在是否方便？」他接著說：「事情是這樣的，昨天查經班散會後，堂娜問了我一個很奇怪的問題，她說：『我們之間，是否可以比朋友更進一步？』請問這是什麼意思？」

當然這件事有了圓滿結局，瑞亞和堂娜喜結連理，皆大歡喜。堂娜非常感謝我們的支持和鼓勵，不久後，他們全家搬去德州，轉眼之間，已是三十多年前的往事。

前幾天收到堂娜的簡訊，她做祖母了，她和瑞亞之間沒有小孩，原先為了事業而耽誤婚姻的女兒卡拉，終於嫁了一名空軍；因為疫情 ，我們未能參加卡拉的婚禮。瑞亞氣喘的毛病很久沒發作了，一家人在德州生活愉快，希望疫情減緩後，可以相聚。