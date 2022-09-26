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《老物件情懷》英國女王錢幣

文、圖／秀綠
英國女王伊麗莎白二世頭像錢幣。
英國女王伊麗莎白二世頭像錢幣。

兩年多以前，將家中沉甸甸的鞋盒打開來整理，裡面放有公婆珍藏的古舊錢幣，著實讓我開了眼界。

滿滿的古舊錢幣有滿清時期和民國時期的，也有許多香港錢幣。婆婆是一個會持家的婦人，她將錢幣逐一分類、井然有序地整理，讓我想起了公婆在香港超過一甲子的奮鬥足跡。

記得公婆在世時，提到一些在香港的舊事。一九二○年中期，公婆都是在香港出生，婆婆說鴉片戰爭戰敗後，英國從滿清手中取得香港，香港就變成英屬殖民地了。

公婆的四個小孩都在香港出生和成長，公公早晚做兩份工作，是家裡的頂梁柱，將這個家堅固地撐起來，生活中的苦辣酸甜都有滿滿回憶。一九九○年，公婆決定來美國長住，等於是連根拔起，想必在打包行李時，內心一定是五味雜陳、充滿不捨。

公婆將一堆錢幣裝入鞋盒中，是想要回憶在香港的悠長時光吧。

從這些錢幣中，我看到了時光隧道停格在一九九○年以前的時光，超過一甲子的歲月，那裡有不可遺忘的點點滴滴，更有親身經歷的歷史變遷。在他們老年時，帶著珍藏的回憶和子女們相聚，也是有福之人。

再次打開這沉甸甸的鞋盒時，卻是九月八日晚上。當日下午新聞報導中，聽到英國女王伊麗莎白二世離世的消息，想到古舊錢幣中，有許多女王頭像的錢幣。硬幣的頭像中，可看到頭戴王冠的女王，昂首挺胸、鎮定自若，榮耀並肩負沉重的國家任務；她是英國的「主心骨」，是英國在位最久的君主，也是世界上任期最久的女君主，不平凡的七十年是英國安定的力量。

女王的逝去，有如卸下沉重如山的重任，通往彩虹橋的另外一個世界。

香港 英國女王

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