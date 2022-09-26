在八月二十九日的上下古今版上讀到「洗澡花」一文，想起二十年前，我也種過這種花，而且留下好些記憶，所以也來說說它，算是湊湊趣。

六月到十月，洗澡花白晝閉合、晚間開放，這個特性使它有多個有趣的俗名。一名來自江蘇農村的務工者，告訴我他們家鄉把這花叫「夜飯花」，因為黃昏時分，農人日落而息，回家生火做飯了；另一名來自安徽農村的務工者說，他們老家稱這種花為「洗澡花」，因為傍晚時分，大人叫小孩子洗澡了。這花的名稱多，也反映了它的生長地域廣大。

這花還有一個名字叫「地雷花」，十月晚秋，我種在陽台上的那盆地雷花收起往日張揚奔放的姿態，默默開始繁殖後代；迷你的球形或橢圓體果實成熟了，如花生般大小，外殼硬硬黑黑的。我用放大鏡一照，清清楚楚看到它表面有幾條直直的稜和網狀皺褶，活脫脫是個小地雷；有些性子急的，按捺不住，已經從植株上蹦到地下了，原來地雷花的名字，就是這麼來的。

我的這株地雷花是鄰居移植給我的，這花好養、肯長，勤澆水再倒點涮牛奶 罐的水，一個夏天，長得有七、八十釐米高，主莖比大拇指還粗，傲然直立；枝條無拘無束向四周展開，蓬蓬勃勃的心形綠葉光鮮逼眼。一到傍晚，成片的喇叭狀小花，熱鬧地綻放。

地雷花固然不及梅花高傲堅韌，不及蓮花清廉正潔，不及菊花正直不屈，不及蘭花高潔典雅；然而她猶如繫著水紅長裙的舞女，身姿曼妙，娉婷婆娑，又像小號手們昂首挺胸，精神振作，齊刷刷吹響「集結號」，不失賞心悅目，嬌豔可愛。

更值得一提的是，夏夜我在陽台上喝茶乘涼，橫臥躺椅仰望星空，清風徐來，這時就會聞得一陣淡雅的香氣飄過，有一股茉莉的味道，讓人感到平添一份優雅恬適的靜趣。

地雷花的生命力十分頑強，有一次，我們出了門，沒想到在大熱天，地雷花揮發了許多水分。兩天以後回到家裡一看，傻了眼，只見它的莖、葉、花全都皺巴巴，幾乎快枯萎了，趕緊澆灌了兩杯水，慢慢地澆在根部，讓水點點滴滴透進土裡。

足足過了一個多時辰，它的枝葉花朵又挺了起來，恢復原來生氣勃勃的模樣，我們這才鬆了一口氣。

我總想弄明白地雷花的真姓實名，後來終於查到了「紫茉莉」這個名字，有照片也有說明，想不到它的一串俗稱背後，竟然有這個好聽的正式學名。其實，它與茉莉既不是同一個屬，又不是同一個科，風馬牛不相及，大概就是那縷「似曾相識」的芬芳馥郁，把它們扯在一起了。

可惜，我第一年種它的花盆不夠大，土壤不夠多，最後，那株地雷花禁不住頭重腳輕而倒伏了。於是，我揀了幾顆最飽滿的小果實，盛在一個小瓶子裡，等到來年清明時節，換個大花盆，盛滿土，埋好「小地雷」，由它春風吹又生。