《老物件情懷》女王金幣情懷

加拿大楓葉金幣的背面是女王肖像。

我的父母曾歷經戰亂，他們省吃儉用，但都喜愛收藏金幣和紀念幣。

前些日子，英國女王 以九十六高齡駕崩，我忽然想起，我曾見過不少有女王頭像的物品，例如小妹過去從香港 寄給爸媽的郵票，許多都印有女王美麗的側影，可惜一時遍尋不著。

人往往在失去所愛時，方知懷念、痛惜那曾經的擁有。我想起一、兩年前整理父親遺物時，似曾見到一枚小妹送給爸爸的香港銀質紀念幣。進屋翻看，原來是即將繼位的國王查理和黛妃當年的王室婚禮紀念幣。

於是又想到一年多前，過去所往來的銀行結業，而該行推薦的另一分行又離家稍遠，我索性將保險箱中的物件存放在家。沒想到那加拿大楓葉金幣的背面居然是女王肖像，真是喜出望外，稍感安慰。

再仔細瞧瞧，三枚金幣中有兩枚是一九八二年我女兒出生時、母親和小妹所贈的賀禮，紅封套上還留有小妹的字跡。

母親在我們生兒育女或買房等喜慶日子，會送上金幣祝賀，頓時，我感到眼眶有些淚濕，被親情感動；巧合的是，一九八二年正也是女王長孫、當今王儲威廉王子和王妃凱特 的誕生年。

雖然我不是一個對珠寶金器有興趣的人，然而能夠有幸擁有兩、三件有特殊意義的信物，也是一份睹物思人的存念。這金幣確實帶給了我雙重的祝福和思念。