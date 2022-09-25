提起大李子，我心裡就湧起一陣傷感與心酸；我和大李子是同屆知青，一九七七年九月，我們與四十多名男女青年，一同下鄉到撫順縣會元公社碾盤大隊。

一進村屯，大李子便顯得與眾不同，一米八二的個頭，比我和其他一米七左右的人高出一大截；走路腳步緩慢且有些拖沓，又比我和其他「性情急躁」的人慢半拍。還有一點特別之處，大李子寡言少語，不苟言笑，往往一張口說話，不是語驚四座，就是所吐言語讓眾人一時丈二和尚，摸不著頭腦。

更讓人驚奇的是，下鄉插隊落戶的第三天，大李子竟在村裡大喇叭放了一響炮，投稿表揚感謝我們的房東 。聞聽此訊，新老知青無不驚嘆讚譽，沒想到大李子還是一個心思縝密的小文人。

下鄉之初，因新知青的寢室剛建好需要晾曬幾日，我和大李子等六名夥伴，被安排到佟姓村民家暫住；佟姓人家樸實厚道，晚上特意為我們燒了炕，順便捎帶半鐵鍋熱水供我們幾個洗漱。我們感動之餘，紛紛幫房東打水、掃院子。

大李子悄悄把房東關心幫助知青的事，寫成文稿投到大隊廣播站。聽到廣播，帶隊師傅以及所有插隊知青，都對大李子刮目相看：「大李子是新知青中的人才啊。」

大李子身材魁梧、思維敏捷、文筆不錯，但仍和我一樣被分配到生產組。而其他有背景的知青，大都進入伙房、雞場、豬場、粉場、果樹組等接受貧下中農再教育 。這其中因由是生產隊與我父親工廠是知青下鄉對口單位，我與大李子的父親皆是生產一線工人，在「老子英雄兒好漢」年代，幹部子弟自然比工人子弟待遇高一等。

插隊半個月後，秋收開始了，我和大李子等知青夥伴，跟隨小隊社員一起割高粱。因不懂收割技巧與不甘落後，第一天上陣，我就用剛開刃的鐮刀，砍傷了自己的左手指和左小腿，被隊長攆回青年點養傷。同樣，人高馬大的大李子因為動作慢，一條壟收割完畢，被別人落下十多米，連續兩天在高粱地墊底後，也被「打頭的」勸回了青年點。

就在這時，村裡大喇叭播放了國家恢復高考 喜訊，大李子聞聽，當即和一部分知青跑回城市家裡，複習、補習起高考知識。不料，幾個月後走進考場應試，被無情地甩到高考獨木橋下，大李子無奈地重返青年點繼續接受再教育。

看到他回歸，隊長派他與我們一起到東山坡鑿山石，但幹活的夥伴都不願與他搭檔，害怕他掄起的大錘頭落到自己的手臂上；因此，大李子只能幹些搬搬抬抬的雜活。時隔不久，公社需要各大隊出民工修水庫，隊長又順勢把我和大李子等知青派了出去。

水庫工地除了打眼放砲崩山石，便是揮鍬裝車運石土，同樣因為性子慢，領隊分配工作時常常冷落大李子；這倒好，大李子又躲到一邊，幹些散活，而且邊幹活，口中邊嘟嘟囔囔，誰也不知道他在說些什麼。

我與大李子住得近，有一次，我們結伴回家，途中大李子向我坦露心跡，他正在進行詩歌創作，已向多家報刊投寄數十首詩稿。只可惜，直到知青大隊返城前夕，才見當地一本文學雜誌發表他兩首短詩。

就這樣，下鄉插隊兩年半，拋開年節假日回家省親，大李子沒幹幾天農活便返回城市。在市裡待了三個月，我們一同被分配到父親單位土建工區，當了泥瓦匠。

學徒上崗前，都要集中進行崗位培訓和安全教育。這期間，工區化驗室兩個女孩、尤其是公司安全科科長的女兒，不知是閒得無聊，還是情感激盪，竟在培訓空檔時經常挑逗大李子，並邀請大李子到公司俱樂部蹭看電影。幾場電影看下來，大李子產生了幻想，以為科長女兒在和他搞對象。科長女兒聽說後，當即向大李子直言：「真是自作多情。」聞聽此言，大李子情感瞬間崩潰了，開始時不時地到化驗室偷窺科長女兒，而且一望就是小半天。

工區領導得知，通知了大李子父親帶孩子看醫生，醫院檢查診斷「精神失常」，住院治療三個月後，大李子病症減輕，返回單位。但未出半個月，又莫名地叨念尋找起科長女兒，單位沒有辦法，只好給大李子放了長假，接著辦了退養手續。

日後我常在老家看見大李子，他目光呆滯、腳步遲緩，嘴裡仍不停地叨叨咕咕。他身後不遠處，不是跟著他父親，便是他母親，每次望見這一場景，我都心痛不已，唉！可憐的知青夥伴。