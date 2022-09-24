《老照片說故事》金手指

作者手部X光照片。

許多年前，○○七電影系列中有一部片叫「金手指」（Gold Finger），內容是有一個綽號金手指的大亨，擁有許多黃金。可是他貪婪無度，計畫入侵美國的黃金儲備處諾克斯堡（Fort Knox），引爆核子武器以汙染裡面的黃金，使其不堪使用，於是他自身的黃金價格就會大漲。這個點子比去偷取或奪取黃金要高明許多。

可惜這個計謀被由史恩康納萊（Sean Connery）飾演的○○七情報員龐德勘察到，他被大亨逮住送往位於肯塔基的莊園。此計畫中重要的一環，是由一群美女飛行員在諾克斯堡附近噴灑迷藥，讓守衛的軍隊失去戰鬥力。

可是領隊的美女在存放稻草的庫房裡，被○○七由性愛征服而反叛，噴灑的並非迷藥，因此在金手指侵人堡內後，就被美軍圍剿而造成計畫失敗。

其實我自己也有一根金手指，從初中起我就喜歡打籃球，一直到現在年逾古稀，每周仍然去球場跟一些美國朋友切磋。任何運動都有受傷的可能，十多年前有次接傳球時，不小心左手無名指被打折，關節 錯位。

後來雖然沒有大礙，可是第一關節處慢慢肥大，大概有了沉澱物，不僅開始疼痛，而且手指也向外歪曲，從此再也無法彈吉他自娛自唱了。

六年前決定去找骨科 醫師看診，他說可以用手術 矯正。開刀時他把手指從中間切開，去掉關節兩端的指骨，換上用鈦金屬（Titanium）製造的骨架，我的左手無名指也就恢復原狀了。鈦是貴金屬的一種，身價比同黃金，於是我就名正言順有了一根「金手指」。

醫師告誡我，以後不能再去打籃球了，然而我發現如果把無名指和中指用膠帶綁牢在一起，就沒有危險，雖然手部沒以前靈活，可是左手不是投籃的手，對打球來講仍然沒問題，一直到如今都行。看來人只要對一件事上癮，總會千方百計找到對策的，不過唯一辦不成的還是彈吉他，那根手指沒力道，按不緊琴弦，這也是人生的有得有失吧。