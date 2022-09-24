一九五九年至一九六一年是中國大陸三年自然災害時期，城市人口口糧都配給，成年人每月一斤米，加上豆製品；肉類和食油也憑票供應，蔬菜 供應也十分吃緊，肚內油水不足，吃飯成了每家每戶的大問題。

報紙上開始宣傳怎麼樣讓一斤米多出飯，紀錄不斷刷新，最後一斤米可出五、六斤飯。我家也學習了新經驗，但煮出來的都是厚粥爛飯。煮得好的米飯應該是半透明的顆粒狀，表面光亮，吃的時候有咬勁。那些裹成團狀、分不清顆粒的爛飯，看起來變多了，但口味不好，更重要是不耐飢。

那時還冒出了一陣養小球藻熱，宣傳說小球藻含有十六種維生素、十二種礦物質，蛋白質 含量勝過牛奶。風一颳起來，又成了全民運動，上海有名的新成游泳 池成了小球藻養殖池，那時在我們學校裡人手一瓶，一個個廣口瓶排列在窗台上。

課間休息時，觀察小球藻、討論養殖經驗是大家最感興趣的話題，小球藻是綠色的小球狀水藻，生長在淡水中，有人將小球藻曬乾後泡茶喝；還有人介紹將小球藻攪和在麵粉裡做饅頭。小球藻熱持續相當長一段時間，漸漸退燒了，我想主要是因為它不耐飢，那時人們最關心的是如何吃飽。現在想起來，這個幾乎是全能的營養品，為什麼在當今保健品瘋狂的時代，卻沒有重新走紅？

當時更令人吃驚的事，是用人的糞便去餵豬。根據科學研究，人吃下去的食物，只吸收了其中百分之三十的營養，百分之七十的營養是排洩掉的，在那個饑荒年代，得知這樣消息，怎麼會不急得跳腳？於是就產生了讓豬吃人糞，讓豬吸收人浪費的營養，然後人再吃豬肉把浪費的營養補回來。

我們家住在弄堂的底頭，離隔壁工廠大院那垛牆有六米的距離。有一天我放學回家，發現居委會幹部帶領了一幫人，也不跟我們打招呼，就用磚頭、木棍和蘆席搭一個四米見方的豬圈，留下兩米寬作為我們進出走道，後來豬圈裡養一口半大不小的豬。

每天居委會派人提了菜場裡丟棄的爛菜葉，還有一個大糞桶。他們將菜葉剁碎，再拌上大糞，倒進豬食槽，想不到豬也會呼嚕呼嚕地吃，牠實在太餓了，比人還餓呀。

從此我們每天進出的走道，臭得不可開交，我家鄰近走道的窗戶整天被迫緊閉。我問父親，怎麼會想出用大糞養豬？父親是上海肉類加工廠的調度員，每天給全市各菜場調配豬肉，他說這是新試驗，上海有好幾個地方都在用大糞養豬。

幾個月後小豬長大了些，豬給帶走了，但再也沒有新豬仔運來。再過一段時間，居委會派人把豬圈拆了。這是怎麼一回事？我問了父親，他說政府取消了全市用大糞養豬的試驗，因為這樣養出來的豬，肉都沒有人買，養豬的人自己也不願意吃。隔了那麼多年了，我想起來還是感到惡心。