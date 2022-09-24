香港的兒時情結（下）

一出到室外，香港 山頂上的風，好大又好冷，妹妺在香港已待上好一陣子了，沒想到她判斷失誤，衣服沒帶夠，冷得她不敢出來山頂。我們很快公式化地照了幾張照片，就躲進商店的咖啡 店，坐下來喝杯熱咖啡。

在咖啡店聊天，環境奇佳，坐在室內很暖和，又可以看到山外的風景，而避開寒冷山風。我們一聊就沒完，一看手表，至少坐了一個多小時。妻子特別覺得有意義，因為我的姊妺弟們全分散四處，沒有面對面會心一談的機會；大家各自成家，各有兒女，也各忙各的，其中不免因父母在世時的一些誤解紛產生隔閡，人不在一起是很難化解的。

我們談到了父親去世後照顧母親的事，想到了媽媽去世前的可憐狀況，一觸及這些往事，妺妺就很心痛，哭了起來，叫我以後不要再提了；她自認為當時可以做的事並沒有去做，現在無法彌補而痛哭起來。我也有些難受，因我是家中唯一上教會的天主教徒，我被有色眼鏡透視後而受到少許誤解，心中也有點叫屈。

雖然這短短的一幕在妹妹心中不想觸及，但人與人的一生中，真有幾分鐘會觸及到內心深處呢？在我香港一周遊的時光中，是不是這幾分鐘最珍貴？我真的要費死勁去看那些找不到的兒時情結嗎？和妹妹相處一周，使我多麼希望不久後也會有機會，能同樣與小妹、弟弟、姊姊會心地相聚。

我們去了鴨琍洲，不敢確定當時我家的住處，因為五十多年前的窗前空地不見了。那時我們可以由窗口向海中望去，會看到那艘有名的海鮮餐廳，晚上燈火輝煌，現在船已移到別處去了。那時我們好窮，由窗口望去，在晚上可以看到一群群的食客去吃海鮮大宴，我始終不能了解，為什為有那麼多的有錢人去吃。

兒時我記得海邊空地上，鋪滿了要日曬的乾魚，天天都會聞到魚腥味。有海風時，我們可以在空地上放風箏。

有一天，來了一個怪人，他在海邊自己用雙手搭起一間房子，是用些草蓆竹子搭成的，他就睡在裡面。再隔幾天他用紅油漆在房子上，寫上「黃金海」三個大字。我到現在還深深地記得，因為由我們樓上的窗口一望就是他的名字。我心想他比我們窮多了，但名字倒頗富有。

那時我們每次要去香港本島，就要搭乘由船家划行的小渡船過海。如今重回這裡，渡船裝上馬達了，船隻也變大了許多。

弟弟曾提起，小時候他跟著我這個哥哥跑，我曾叫他去收拾香菸屁股來賺錢，但我怎樣也想不起這件事來。

在那段時期，有一天傍晚，來了一名小提琴手，他站在我家的窗前空地上拉起琴來，吸引了好多人圍在他那裡看熱鬧，他也因此得到了一些錢過日子。我年幼時就已深深感到生活的不易，看到爸爸為一家大小的生活而奔波，看到媽媽的愁苦，每每入不敷出的焦急，到如今我仍無法排除節省的習性，能不買的東西一定不買。

人生是一個奧蹟，五十多年前，爸爸已先入香港為我們安排生活，媽媽領著五個孩子在香港外海貨船上漂了幾天，上不了岸，我們一大群難民似的乘客不知所措。第三天深夜，船上敲鑼打鼓，燈光也大大的打開了，我們由睡夢中驚醒；我睡眼矇矓，被媽媽牽著拖著急奔，其他姊弟妹全跟著跑。媽媽慌張的神情我第一次見到。

我聽到的消息是有兩艘小船來到貨船邊，一艘去香港，一艘去澳門 ，大家自由選擇，要趕快上去其中一艘船。媽媽一個婦人，拖著五個小孩，每個小孩都是需要母親照顧的年齡，在毫無準備之下，媽媽要決定大家一生的命運。我看到媽媽抓著前面一個男士，求他指點到底要上哪一艘船？他反倒很鎮靜，叫媽媽上去要到香港的那一艘，我們六人就這樣來到了香港。

事後，我們聽到去澳門的那一艘船不准登陸，折返去了海南島，全在共產黨統治下生活了。而我們在香港待了幾個月後回到了台灣，生活在自由的領土上。

在媽媽去世前的八十大壽，我們全家到了新澤西州的普林斯頓大學城團聚，當晚宴席中，我們還分享了這一段故事，回味後，大家心中都起了雞皮疙瘩。我們是多麼的幸運，在天主保佑之下，我們沒有在共產權勢下生活。

由鴨脷洲回程中，我的思潮不時的湧出，有太多的過去要想。我想到我第一次踏上香港時，是一個天真的小孩，而今第二次踏上香港時，雖然已退休了，但內心仍像一個小孩。我好像又在放風箏，在那海邊的空地上，嗅得到魚腥味，我的風箏飛得好高好高。

➤➤➤香港的兒時情結（上）