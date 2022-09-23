那天早上七時醒來，睜開眼睛就看到手機 上一條信息，醫院護士要我去驗血。我以為是心臟科醫生的吩咐，因為不久前我曾要求他安排我去醫院檢查，查明為何最近體重會減輕，心裡甚存感激。

我把自測的血糖 137發訊息給了護士，早飯後與老伴去醫院附近辦事，看一下手機，護士又有信息，說她不是需要血糖的資訊，要我和她聯繫，我問是要見我嗎？告訴她我就在醫院附近；於是我到醫院並與接待處說是護士要我驗血，接待處說如果吃過早飯的話，要明天才能來，不讓我進去。

說不清，我乾脆打電話給護士，告訴她我正在門口，她要我等一下，我想她會出來接我。她對我能來醫院表示驚奇，問我還能開車？我說是，我還能開得快，不過，我心裡納悶她為何這樣問？不久，她說要我女兒給她打電話。

這下可懵了，問題很嚴重嗎？我女兒在巴黎啊！我問她：「我妻子就在車上，可不可以和我妻子說，我女兒在法國。」我還把妻子電話號碼給她，她叫我在門口等，給她幾分鐘時間。我只好在旁邊的長凳上坐下，許久，她都沒出來，我從開始的不明白到變成有點焦慮。確實，前年體檢，肺科說我左肺有小顆粒，後來做穿刺，去年再驗說已完全消失，沒事了。

但我還是十分困擾，而且開始有點怕了，手也不由自主地開始顫抖起來，難道她要送我去加護病房？我的身體毛病那麼嚴重嗎？怎麼辦？真的會死了嗎？頭腦一片空白。

這把年紀了，雖然平時早有所準備，墳地買好、連墓碑也都刻好了，但此時還是忍不住害怕，因為有許多事還沒處理完畢。

我不知道護士有沒有打電話給我的老伴，也許我真的該給女兒打個電話，我簡直是慌亂了。

我站起身來，腳步沉重，走出接待處到停車場，幸虧路不遠。我對老伴說：「老婆，問題可能很嚴重，也許今天我回不去了。也許…也許…我要先去了，我可能要同妳說再見了。」我知道，講這幾句話時，我的眼眶滿是淚水。老伴倒是很冷靜，她喊道：「不可能的，還沒化驗就有結果？」我腳步蹣跚回到接待處時，護士來電了，說她把電話號碼弄錯了，她向我道歉，叫我回家。