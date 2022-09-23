《老物件情懷》阿爸的放大鏡

作者父親的放大鏡。

我有一支附燈光的閲讀放大鏡，這是阿爸生前最常用的工具。阿爸喜歡看字，他常常説中國字很美，四四方方像是一個個小圖畫，任何有字的傳單或海報，他總會把它攤在枱燈下慢慢地看，好像在欣賞一幅名畫。

爸爸從小家貧，沒在初小念過書，長大後做木工賺錢維持家計，但在小孩入學後跟著一起讀書；我們留下的舊課本他都留下，每天拿出來逐字誦讀，碰到不認識的字就問：「阿旂啊！來告訴我怎麼念？」

後來爸爸漸漸老了，眼睛的白內障讓他看東西變得模糊，所以大哥送阿爸這支閱讀放大鏡，阿爸愛不釋手，十分開心。

每次回娘家，總是看到爸爸坐在小板凳上，用這支放大鏡看訂了數十年的聯合報，嘴裡念念有詞。爸爸看完文章後，還會拿出自來水毛筆，抄寫報上的名言佳句。

阿爸的學問大半是透過讀報紙獲得，也了解世界各地的大事和風土民情，從來不放棄任何學習的機會。阿爸學習不是為了升遷，而是他了解學習的樂趣，所謂「腹有詩書氣自華」；初識阿爸的人都以為阿爸學富五車，都叫他「尤董欸」，談吐不俗的阿爸似乎聽了也樂在其中。

阿爸走後，我將放大鏡留在身邊做紀念，沒事時就取出來輕撫，感覺爸爸的體溫。這支放大鏡也快要輪到我用了，希望等那天到來時，阿爸能在旁邊陪著我，「阿爸，我念給您聽」。