八十七歲的莉亞是我的鄰居，她每天拄著一對拐杖，毫不懈怠地在我們社區旁的走道上緩緩步行。久而久之，「雙手持拐杖慢走的莉亞」成為走道上的一個活動地標，步行者或與她擦身而過的慢跑者，無論認不認識，都不忘向她打個招呼，她總是熱絡地回應著。

莉亞早年喪夫，膝下無子女，家中僅有一隻大胖貓與她為伴；她視此貓如女兒，取名大妞，將所有的寵愛投注於大妞一身，大妞也不辜負她，以貼心又乖巧的舉止，回報主人的溺愛。

上周有一天我外出時，見莉亞坐在車道出口的低石牆上，專注滑手機。等我走近後，才注意到在她右褲腳下，顯露出來的是截肢後的義肢，驚訝之餘，我對她每日堅持行走的毅力更為佩服。

我以為她坐在石牆上歇息，原來她正在等Uber司機來接她，但是已經超過預約的時間了，卻仍不見車影。我問她要去哪裡？她說要去市內的餐館，享用她每周兩次的外出早餐，向來都是一名住在附近開Uber的司機，依照約定時間來接送她。我說如有需要，我可以載她一程，她客氣地婉謝說她有的是時間，不在乎再等一等。

月前有一天，我在走道旁邊的公園遇見她，赫然瞥見我們不約而同穿著一模一樣、印有「2021-2022 Gold Blooded Champs」，慶祝NBA金山勇士 隊獲得年度籃賽總冠軍的T恤，不禁異口同聲互相問對方：「妳也是勇士隊的粉絲？」這一巧合讓我們都笑得合不攏嘴。

於是我們就站在那裡聊著勇士隊季後球員動向的八卦，對新的球季我們都寄予無限的鼓舞及期待。由於有共通興趣的話題，很自然拉近了距離。

閒談間得知莉亞在五十六歲那年，因工作出差到外州，她開的車在公路上出現故障，發生一起不小的車禍 ，幸好性命保住了，但她卻永久失去了右下肢。

受到突來意外的打擊，令她幾近一蹶不振，經過數度手術 後的復元，再從物理治療的復健過程中學習裝義肢走路。身心俱受重創的挑戰下，她畢竟還是克服了一段艱辛又漫長的心路歷程，從此她更加珍惜生命。

莉亞真是個懂得生活的老人，她不輕易妥協於自己身體上的缺陷，以及無法開車的不方便。

莉亞執著於每一天要開心過日子，與她交會的鄰居莫不感染了她的友善及樂觀。她逐漸步入九十高齡，我見到的是她對生命的熱愛，並時存感恩之心，她的人生態度就是「活在當下」。