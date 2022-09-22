《老照片說故事》懷念后里馬場

作者一九七○年的暑假，報名參加台中后里馬場的馬術訓練營。

五、六○年代出生，並在台灣受過中學、大學教育 的人，對救國團應該不陌生。那個時代每逢寒暑假，救國團都會推出豐富多元的青年自強活動，有靜態的文藝創作，也有極具挑戰性的登山、健行或戰鬥營訓練等。一九七○年的暑假，我報名參加台中后里馬場的馬術訓練營。

我之所以選擇參加騎馬訓練，跟我高中時期讀過的一本書有極深的關係。這本書是王賢忠寫的「大草原」，描述哈薩克 民族騎馬馳騁在廣闊草原上的浪漫、曠達，以及淒美又壯麗的愛情故事，成為我年輕時魂牽夢縈的嚮往生活。

上大學的第一年，我就參加了學校的騎射協會，因為台北的場地有限，騎射協會的活動主要偏向射箭，騎馬的機會極小。真想要學習騎馬就得到台中后里馬場，但是學校社團的會員到馬場騎馬，也多半是點到為止，並沒有真正學習到能駕馭自如的地步。

救國團舉辦的馬術營是有系統的進階式訓練，從最基本的學習照顧馬匹開始，如何裝卸馬鞍、如何上下馬、正確的坐姿、雙手如何提韁繩、雙腿如何夾緊馬肚，這些前期動作及格之後，才開始騎著馬慢步、小快步、快步，一點點地加強。

在訓練營裡，一天二十四小時除了吃飯、睡覺之外，其他時間大都跟馬匹生活在一起。印象中我們那一班的學員大多數是男生，因此女生特別受到教官的關注。但是我們幾個女生不讓鬚眉，只要男生能做的，我們寧願犧牲吃飯、睡覺的時間，也要勤加練習到能與男生並駕齊驅、甚至超越的地步。

在學習騎馬的經驗中，最讓我醉心難忘的是走「輕快步打浪」到「快步壓浪」的階段，騎在馬上，身體隨著馬匹擺動，形成一幅美妙和諧的畫面。耳邊聽著踢躂踢躂的馬蹄聲，幻想著在新疆 或蒙古的大草原上縱橫，眼前雖然沒有「青海青、黃河黃、更有那滔滔的金沙江，雪皓皓、山蒼蒼、祁連山下好牧場」，但是這裡有成群的駿馬，奔跑在原野上，感覺自己英姿颯爽，心胸開闊，簡直帥翻天。

光陰似箭，一晃間距離上次到后里馬場已經快五十年了，每當想起在那裡一餐要吃三大碗飯再加兩個大饅頭，和當年教官們亦步亦趨深怕我們從馬上摔下來的關切照顧之情，不免泛起一股既甜蜜又感傷的情懷。