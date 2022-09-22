抗戰期間，我曾在廣東兒童教養院度過五年：我今年九十六歲了，漫長的歲月風雲跌宕，無數驚心動魄的歷史事件及起起伏伏的個人經歷，都仍然存放在我清楚的記憶中。

人生中目前留下最鮮明的印象，是我在廣東兒童教養院成長的那五年生活，特别是「院長媽媽」吳菊芳的形象及她的兒子韶兒生病及過世的場景，至今仍刻骨銘心。我必須把這些往事記錄下來，以告慰她及早逝的韶兒，也還我一吐心聲之願。

作為籌辦並具體操持兒童教養院的吳菊芳院長，於我留下的是比親生母親還深刻的印象。特別令我悲痛難忘的是，為了搶救我們這批散落在全省各地的難童，她無暇顧及自己未滿六歲的兒子李韶，致使其小小年紀便病故。

一九三九年一月，李漢魂被任命為廣東省主席，夫人吳菊芳被派任為廣東新生活運動婦女委員會主任委員，從這一天開始，吳菊芳奔忙於廣西、湖南、重慶、香港 等地，在外地忙碌了大半年。

她先是赴重慶拜見財政部 長孔祥熙及蔣夫人宋美齡，然後到香港籌款，爭取政府資金及社會各界對籌辦廣東兒童教養院的支持，忙到八月才回到韶關；沒想到，此時愛兒李韶已病到奄奄一息。

韶兒出生於一九三三年，因抗戰廣東省會政府搬至韶關時，他隨父母李漢魂和吳菊芳到了韶關。

一九三九年五月十日韶兒開始生病，當初僅發燒，到醫院就診後吃了藥，吳菊芳和伯豪（李漢魂字）又各上前線和忙於搶救大批難童，無暇照顧和料理病中的孩子，豈知等吳菊芳從重慶回來時，孩子已住院。

醫生說韶兒患的是肋膜炎，抽了積水已稍有好轉。吳菊芳從香港等地回到韶關趕到醫院接他出院，吳菊芳又要赴沙園公事；數天後她從沙園回家，就在回家的路上，趙副官攔住吳菊芳的車說：「韶韶已經死了。」

這簡直是晴天霹靂的消息，驚聞噩耗，吳菊芳忍不住痛哭，不久後趕到醫院的伯豪也不禁難過流淚。當時我已經十五歲了，十分理解吳菊芳作為一名三十出頭年輕母親的心情。

韶兒從五月十日生病到病故，歷時整整八十九天，吳菊芳自責沒有好好地陪過他看病，更沒好好地照料他。懂事的韶兒，還不足六歲，病了、發燒了、胸部疼痛，也不哭不鬧。

韶兒從小聰慧可愛，記得當時為了更有效地鼓舞將士奮勇抗戰，李漢魂及有關方面安排他在勞軍大會上簡單發言，韶兒竟能夠毫不膽怯、滔滔不絕完成為他準備的講話。他天真可愛的表現，對即將上前線的軍人產生了鼓舞，贏得一片讚賞。

但如今，韶兒卻閉上了那雙明亮的眼睛、永遠不會張開了。

那幾天，不但吳菊芳夫婦沉浸在悲傷之中，知情的難童也非常難過，因為難童與韶兒平時經常玩在一起，大家失去了一個同伴。

韶兒過世了，再也不能復生，吳菊芳覺得現實不容她沉溺於悲痛之中，大批難童在等待著安置，生病的難童更盼望她去為他們尋醫問藥。

吳菊芳悲痛之餘，卻從另一方面激發了她「幼吾幼以及人之幼」的觀念，促使她立下務必把兒教事業辦好的宏願。

大家在知道吳媽媽是為了我們這些難童，而顧不上自己的兒子，所以不約而同表達對吳媽媽的慰問。難童們從早到晚、三三兩兩到她家輪番安慰她。

我們當中有許多孩子不善言詞表達，但一樣有自己的心思，他們從山上採集山花，手裡捧著剛摘取的野花表達心意；不少人用樸實真摯的話語，寫好一封封情意真切的慰問信，表達的意思都是：「院長媽媽，妳失去了一個兒子，我們成千上萬教童都是妳的兒子，妳不孤單，妳不要悲哀。」

孩童的溫暖話語，撫慰了吳菊芳破碎的心，這場景於我最為深刻，因為我也是慰問吳媽媽的難童之一。

一周以後，吳菊芳擦乾眼淚，振作起精神，在韶關中山公園和廣東兒童及各界人士，一起隆重舉行兒童教養院成立典禮。

此後的五年，吳菊芳全心獻身於地處韶關曲江的廣東兒童教養院工作中，她把三萬多難童當作自己的兒女，生活上照顧他們，全心培養他們，後來難童中不少人成為對社會的有用之才。

吳菊芳以偉大的母愛，救助了三萬規模的難童，創造了二戰期間難民救助的奇蹟，這件事即使放在今天，也是了不起的人道主義善舉。