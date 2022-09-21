《老照片說故事》真相大白

右五為南非總統夫人波塔，左邊為筆者。

到老照片中挖寶，竟發現一張珍貴照片，是我在中華陶瓷公司任職的時候，與南非 共和國總統波塔夫人的合影。

一九八○年十月，當時的南非總統波塔及夫人，接受中華民國 政府的邀請到台灣訪問；在外交部特別安排下，波塔夫人前往陶瓷公司參觀，由我接待引導她到工廠觀看陶瓷的製作過程。波塔夫人對工廠所有產品上的圖案，不論人物、山水、花鳥、複雜的纏枝，均是人工一筆一筆畫出來，感到不可思議。

到了刻空部門，波塔夫人仔細欣賞工作人員在素胚上先設計圖案，然後依照圖案用雕塑 刀，熟練地刻成鏤空狀。完成後噴上透明釉或其他顏色釉料，送進窯中燒成，再加工做成燈飾出售。在陳列室，波塔夫人見到高雅別緻的燈飾，讚不絕口。

時間緊迫，她與任克重董事長及陳列室的接待人員合照後，準備離去前，我乘機把一支筆及一張中華陶瓷公司的名片遞給波塔夫人，她微笑在上面簽名。

拿著這張波塔夫人的親筆簽名卡，我如獲至寶。

得到加洗的照片，將之與波塔夫人的簽名卡片放在一起時，才發現除了簽名外，還有一個陌生的字在其下，不知其意，猜想是南非共和國的文字。周圍沒有人懂南非文，只好妥善地把它們放入相本中保存，一晃眼已過四十餘年。

最近妹妹告知，剛結交了一個由南非共和國搬來西雅圖定居、高爾夫球技一流的球友Annelize。

這可是天賜良機，立即請妹妹用手機拍下波塔夫人的簽名卡，mail給Annelize；在她指點迷津下，四十餘年的疑惑終得解開，原來那個字的意思是「最誠摯的祝福」，彈指之間真相大白。

能夠接待波塔夫人，是我一生中最大的榮幸；能夠得到總統夫人的祝福，更是無上榮耀。