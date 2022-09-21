中學的遊行 方隊過來了，小號大號軍鼓，吹吹打打很熱鬧。擠在狹小老街壅塞的人群中，我趁著方隊在面前原地踏步時，一步上前，把早已攥在手中的二十塊錢，塞進目不轉睛、吹著笛子的兒子傑的左褲兜，他大吃一驚，看熱鬧的婦人朝我神祕一笑。

一年一度的海盜節遊行（Viking Parade）在西雅圖 隔海相望的小城沸騰著，這是五百萬挪威後代的民族節日，猶如愛爾蘭人的聖派翠克節（St Patrick Parade）以及華人的春節。

警車、救火車、老爺車開道，緊跟的方隊是自稱挪威兒子的遊行者，戴著牛角頭飾，拿著極像魯智深耍的大刀，不時地對觀眾大喝一聲，渾身發散著祖先的霸氣和威風。與中國移民 相似，挪威移民在十九世紀中葉由於戰亂和饑荒，漂洋過海來美國討生活，放棄海盜專業，在地大物博的新世界以種田為主。身著民族服裝的海盜女兒們依照傳統，向街道旁邊大把撒糖，惹得小孩們雞啄米般地遍地忙碌。

傑等這一刻很久了，清晨送他上校車時，他發現忘了帶上我給他的零錢，看著我的錢包裡除了幾張信用卡，只剩幾元，他無比失望地說：「算了，遊行後嘉年華的東西貴死了，我飯包裡的東西足夠吃了。」

我囑咐他：「嘉年華的人潮眾多，是槍手鍾愛的場所，如果聽到槍聲，臥倒裝死，不要亂跑。」他說：「你又想多了。」

幾年前，距離我家兩里遠的一群年輕人慶生時，失戀的大一優秀名校生攜帶自動步槍，不僅射殺了他的高中戀人，連帶誤殺了兩名同學。

事後我看到罹難者就讀的高中停車場水泥地上，放滿悼念照片，寫遍懷念思緒。

不爽就掃射的文化，怎能不讓我多想一點？只是，多想了又能怎樣？

傑的飯包裡有薯片、牛肉乾、蘋果、金槍魚三明治，沒有他最想吃的冰淇淋。我想，當他的同學從嘉年華的小販車裡買來冰淇淋時，他會有多饞、多難受。

抓著取款機吐出的現金，我追逐校車，要給傑一個驚喜。按照Google地圖，半小時駛入海濱渡口，半小時輪渡橫跨普吉海灣，再半小時抵達海盜子孫的聚集處，坐落在山水間的小挪威。

近渡口時，眼看校車沿專用道長驅直入，我則被困在長長一串排滿私家車的通道，以蝸速行駛，或乾脆熄火，出來曬太陽。電子指示牌的紅色提示：周末，擺渡等候時間兩小時。我猶豫片刻，下定決心，繼續我的送錢之旅。

登上西行的綠白色三層渡輪，前方風大、景佳，峰頂白雪皚皚，在夏初的朝陽下反射著銀光，山腰林木繁茂，沐浴著來自山後太平洋的風雨，翠色欲滴。

甲板上大鬍子美國人得知我要去看海盜遊行，便與我攀談。他告訴我，海盜遊行是為了慶祝挪威憲法節，全美都有，節日中，人們載歌載舞，從清晨到日暮，緬懷挪威一百多年前掙扎著從瑞典統治下的獨立。我問為何他如此了解，他說他是挪威人後代。

我在手機上迅速查找挪威憲法節，有趣地發現，挪威憲法極大部分原版照抄美國憲法，包括擁槍。二○一一年挪威曾發生罕見的屠殺事件，反移民青年偽裝成警察，持一把半自動步槍和一把手槍，在小島上大開殺戒，造成六十九人身亡，其中大多是露營的青少年。慘劇被拍成電影，徹底震醒了社會，十年後，挪威政府痛定思痛，終於實施對半自動槍械的禁令。

想到二○一七年的拉斯維加斯，六十四歲會計師，賭博事業不順，居高臨下於豪華酒店窗口，用機槍橫掃沉浸在音樂會中的男女老少，六十一死，高達八百傷。我真心希望政客們為選民做點什麼，哪怕一點點，趕在下一場創紀錄大屠殺之前。

黃昏時去學校接傑凱旋，我邀功似地急問：「嘉年華的冰淇淋，好吃嗎？」他說：「好吃，是同學和老師買給我的。」我聽得有些恍惚地問他：「你的錢呢？」他說：「丟了，等我到冰淇淋攤前，發現褲兜裡什麼都沒有。」

哈哈哈，我楞了兩秒之後苦笑三大聲。一笑是我來回八小時，輪渡費、汽油費加上停車費共耗資約八十元，孝敬他的二十大洋，居然輕鬆地弄丟了。二笑是上次他把塞滿鍋貼的飯盒搞丟了，同學分他一塊草莓醬三明治，令他回味無窮，有了塞翁失馬、焉知非福的體驗。三笑是傑接著說：「其實也沒丟遠，錢被同學撿到了，拿來請客，我也是被請的。」

傑曬紅的雙頰，充滿幸福感。

西雅圖夏季落日晚，七時多，夕陽才磨蹭到奧林匹克山際，徐徐下沉。暮色中傑對我說：「下次碰到這事你不要來了，當街給我塞錢好尷尬。」

我長嘆：「忍忍吧，等你當了父親，就明白了，幹吃力不討好的事情，是普世癡心父母的天職，也是屢教不改的衝動。在漫漫人生中，這尷尬一幕或將成為你最珍惜的一刻、最美好的畫面與最感動的回憶。」