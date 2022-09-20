《老照片說故事》爸爸考了第二名

作者爸爸留下來唯一一張年輕時照片。

整理老照片時，看到一張有爸爸在內的七人合照，思緒立時被拉回到民國四十三年（西元一九五四年）。照片中的爸爸身穿制服，肩掛綬帶胸配勳章，是爸爸留下來唯一一張年輕時照片。

有一天放學回家，媽媽要我帶著兩個妹妹到外面玩，不要吵到爸爸念書。我還想再問，媽媽已經把我們趕出來了。

爸爸自幼聰慧、文思敏捷，進入聯勤第四十四兵工廠後，擔任文職人員，因文筆不俗，深獲所長器重。

民國四十三年，軍中選拔第五屆克難英雄與國軍政士，所長極力推薦爸爸參加國軍政士考試，一路過關斬將，獲得代表聯勤參加全國考試的資格。

別看爸爸平時滿不在乎，但到了要代表聯勤參加全國考試後，他變得非常用功，每天抱著資料苦讀並勤作筆記。聯勤總部還為他們這些將要參加考試的人，辦了一個集訓班，吃睡都在那裡。集訓完回家後，爸爸更加努力了。

考完試爸爸睡了一大覺，他的努力沒有白費，取得第五屆全國第二名的佳績，獲得老總統接見。當然也得了一些獎品，有些什麼已不復記憶，但記得其中有一支派克鋼筆，爸爸用它寫了不少東西。

那年我應該是八、九歲，有件事我記得很清楚，爸爸頭上有白頭髮，就是從準備考試那時候開始的。考完試後，有一天爸爸陪我玩耍時，我發現他的頭上有幾根白頭髮，徵得爸爸同意後，我小心翼翼地拔掉。

往事歷歷在目，爸爸已經離開我們十五年了，令人不勝唏噓，我現在終於明白，爸爸為什麼要花那麼多功夫準備考試；他其實是在以身作則，教我要盡力把該做的事情都做到最好。