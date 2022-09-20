我住在紐芬蘭島聖約翰斯城，紐芬蘭島坐擁大西洋，聖約翰斯是著名海港城 市，能經常吃到牡蠣等海鮮。這裡的牡蠣個頭很大，帶殼的有如盤子大小，由殼取下來比墨斗魚還大，吃起來也很鮮美。但每當在這裡吃牡蠣時，我常常想起家鄉的蠣黃，也想起媽媽趕海打蠣黃的往事。

我的家鄉是在遼南海邊一個小村，在我家西南方不遠的海上，海面落潮時，會出現一片礁石，遠遠望去，蔚藍的海平面上，一簇青黛。這片礁石就是南石礁，漲潮時會被海水淹沒不見，蠣黃就生在礁石上。

牡蠣也叫蠔，家鄉人都稱為蠣黃。蠣黃鮮美無比，是海鮮中的海鮮，營養豐富，有「海中奶」之稱。

媽媽常常去南石礁趕海打蠣黃，每日海潮兩漲兩落，落潮和漲潮各六個小時。去南石礁打蠣黃，必須趕在落潮的這幾個小時內，像趕集一樣，看好時間，早不得也晚不得，所以叫「趕海」。潮汐受月亮盈虧影響，「初一十五正晌乾」、「二十二三兩頭見乾」、「二十四五兩頭堵」，這三句家鄉人都熟知的俗語，說的就是落潮時間。

媽媽打蠣黃常在每月初一至初三，以及初十五至十八這幾個日子，這是漲大潮也是落大潮的幾天；如果又碰上颳了一天一夜或幾天幾夜的大北風，定準是海上落特大潮的時候。南石礁平時難見的深海礁石，也會裸露出來，那上面的蠣黃又密又多、又大又肥，去趕海的人也會更多一些。

媽媽是打蠣黃的行家，趕海時間也看得最準，打蠣黃的手法熟練又巧妙。媽媽打蠣黃有三件寶：蠣鉤、指甲套、葫蘆提。蠣鉤，是穿在木柄上稍有弧度兩頭有尖的條形鐵件；指甲套，是套在食指上半圓形薄鐵指甲；葫蘆提，是家裡種的圓葫蘆鋸出圓口，在圓口上穿孔拴上提繩的容器。

兒時跟媽媽去南石礁打蠣黃的情景還記得很清楚，海上落潮顯露出的南石礁，就像一些高高低低、大大小小的山頭聚在一起。礁石初看是黑黑的，原來那是生在上面的一層小黑蚌，狀如蕎麥，村人稱它為「海蕎麥」，是絕好的雞飼料。

礁石間還有未退去的海水，淺處可見沙底，媽媽常去離岸較遠的礁石，站在淺水裡打蠣黃。貝殼類的蠣黃，多生在礁石側面，青蒼顏色，表面粗糲凸起，媽媽舉起蠣鉤，鐵尖對準蠣殼後屁股，一敲一打，再順勢一鉤，上面的一片蠣殼即被掀起，露出青白色的肥肚蠣黃；還有一汪汁，媽媽以鐵指甲一戳，整個肥嫩蠣黃連汁水，瞬間就進了媽媽身邊浮在水上的葫蘆提中。

媽媽連續地不斷敲打，一個個肥美的蠣黃，不斷地裝進葫蘆提中。媽媽打蠣黃又快又準，還熟知哪處礁石蠣黃又多又大，因此每次趕海，蠣黃打得都要比別人多，常有兩、三斤。打過的下片空殼殘留在礁石上，白白的茬口，媽媽叮囑我不要光腳踩上，那蠣殼茬比刀子還銳利。

記得最初跟媽媽打蠣黃是我在五、六歲時，她遞來兩個肥肥的蠣黃讓我吃，我起初不敢吃，但一吃進嘴裡，又鮮又嫩，一連吃了十幾個，還沒有吃夠，想不到媽媽打的蠣黃這麼好吃。從此，我最想吃的就是媽媽打的蠣黃，我後來才知道，這也是媽媽經常去打蠣黃的一個原因吧。

媽媽擔心我在陡峭的礁石上滑倒，就讓我到她身旁比較平坦的礁石上玩耍，那兒還有一處積著海水的小水窪，水窪雖然淺淺的，卻有小魚小蝦在游動。

看我用手去捉，媽媽就拔下自己一根長長的頭髮，在頭髮上拴一個小蠣黃，一吊進水中，小魚小蝦就游過來咬食，媽媽順手一提，一條小魚就被拎上來，十分好玩。我也學媽媽吊著小魚小蝦，有一隻小蟹從石縫爬出，夾著蠣黃不放，真是有趣極了，此情此景，至今始終難忘。

「風不怕，雨不怕，就怕閒人來摳它。」這謎語似的話，說的就是礁石上的蠣黃。閒人主要指的是村裡的女人，但是也不是有閒的女人，都願意去趕海打蠣黃。

有些女人似乎天生笨拙，趕一次海也打不了多少蠣黃，就失去了興趣和耐心，又吃不了海風吹日頭曬的苦。而媽媽卻喜歡趕海打蠣黃，只要家無忙事，每月落大潮的幾個日子，她天天忙著，看著孩子喜孜孜吃著自己打來的蠣黃，媽媽比自己吃了還香。

在中國「三年困難時期」，因為吃不飽肚子，人們都無力走兩里路去南石礁打蠣黃；媽媽也餓肚子，卻不得不天天堅持去。因為那時我正在城裡讀中學，媽媽看我在學校吃不飽，功課又多，長得瘦瘦的，一到周日就要往家跑，想吃一頓飽飯；但家裡卻沒有什麼好吃的，連那幾隻雞也很少下蛋，豬肉更是別想，別說沒有錢，有錢也買不到。

這時就只有海上的蠣黃不用花錢買，還可補身體，於是媽媽就開始堅持天天去趕海打蠣黃，即使落小潮的日子也要去。一天一天攢起的蠣黃怕擱壞，媽媽就想出以繩子吊進家前那口深井，能夠存放一周。

每周日回家，我都能吃到媽媽為我烹煮、有著蠣黃的好菜，我請媽媽和我一起吃，她總笑著說：「已經吃過了。」我知道媽媽為了讓兒子多吃一些，自己是捨不得吃的。

這一切已變成遙遠的記憶，但媽媽當年趕海打蠣黃的情景，卻常常浮現在我的腦海。我深深懷念家鄉的大海和大海的南石礁，更懷念我的媽媽，惟願媽媽能在彼岸的世界快樂幸福。