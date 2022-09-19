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高志航的母親

劉念慈

﻿日前網路上頻傳「抗日空軍英雄高志航之女尋找母親」一文，英雄本色再加上異國婚姻的故事，母女情深，令人唏噓。

我小學就讀嘉義空小（後改名為志航國小），住在空軍眷村東門町的志航里，住戶中很多是空軍第四大隊於民國三十七年十月，隨國民政府從北平南苑機場撤退到嘉義的眷屬。

當時空勤宿舍都是榻榻米日式住宅，我家後院，隔了一排竹籬巴牆的那棟房子，住的就是高志航的母親，我們這些小孩都叫她高奶奶。她老人家個頭嬌小，平日身穿灰、黑色大褂，腦後挽著髮髻，口帶東北腔，端莊素淨；眷村小孩自小就知道高志航的英勇事蹟，對高奶奶更是尊敬有加。

年節常見軍車載著官員去賀節，有一年，還看到當時的空軍總司令王叔銘親自去慰問。有一次高將軍的兒子身著草綠色軍服回來看奶奶，想來也追隨父親腳步從軍報國了；高志航的弟弟就住高奶奶隔壁，其大兒子也是我們空小的同學。

今年五月，一名從小一起長大的朋友告知，高志航在Rose Hills也有塊墓碑，應是衣冠塚，是朋友去父母墓地時看到的。上次我給爸媽上墳時，也特別繞過去看了一下，碑上有高將軍的照片及張學良的提字「空軍戰魂東北飛鷹」，應是後人為紀念他而立的。

抗日戰爭期間，投筆從戎、為國犧牲的軍人無以計數，而高志航是空軍英勇奮戰、為國犧牲的典範。緬懷先烈，同時更致上最崇高的敬意。

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