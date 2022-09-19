筆者年輕時，最愛上山下海，走遍台灣全島及離島的澎湖、綠島、蘭嶼、金門、馬祖、龜山島、小琉球。婚前單身漢出遊說走就走，多半參加救國團的寒暑期活動，合歡山滑雪、橫貫公路徒步、左營水上營活動，皆有我年輕時期的足跡。

婚後內人懷孕期間，仍然騎機車去拜訪台南月世界、去關子嶺洗溫泉，幾乎把老婆從車子後座滑下來給丟掉了，但內人的確是好伴侶，隨時跟著走。

真正認真去國外旅遊，可以從六十歲算起。來美三十五年後退休 ，體力好，沒家庭負擔，還有老本，不去旅遊更待何時？看過無數旅遊文章，旅遊形式不外乎是跟團及自由行兩種，依我多年經驗，兩種皆有利弊。

出國旅行人生地不熟，最怕的並不是言語不通，而是交通工具不便。自由行需要走很多路，找住宿、飯館、車站，還有找景點等等都要走路，一天有三、四個小時需要站立及走動，年輕人一天下來皆會有疲態，更何況是上年紀的人。

退休後體力下降，我認為最好是好友們組團同遊。在洛杉磯，我們夫婦兩人各有各的同學會，有幾名熱心同學事先研究好路線，找一個合適的旅行社，商量最佳的行程、日期和導遊，當然要選擇足夠水準的食宿。等敲定價錢後，分頭招兵買馬，兩個同學會很快就能湊滿二十到二十五人，一年出去旅遊一到兩次，每個人都盡情歡樂滿意而返，有任何問題領隊說了算。

記得到希臘旅行兩周期間，入山進海，聽了十天的希臘神話，導遊賣力說故事，我們在車上如醉如癡用力聽，眼看手中的文字說明，真是難得的旅行。中國人人皆知的絲路驛站，卻在中國無處可尋，去一趟土耳其才知道驛站的模樣。

印度泰姬瑪哈陵是著名的世界遺產，沙加汗國王與皇后的愛情故事令人感到蕩氣迴腸。我們先拜訪國王被兒子軟禁的紅堡，站在國王住處的窗戶望出去，近在咫尺卻無法親手接觸愛妻的棺木，在在皆可說明一個稱職導遊的重要性。

我的運氣實在不錯，單身的二女兒個性與我相同，二○○五年，她決定單獨旅行中南美四個月。我說好話要求帶我同去，保證行程由我埋單，而且不參加任何意見，吃、住、行皆跟著她走，最重要的是她會說西班牙語。女兒考慮再三，僅同意讓我跟她半個月，已經令我雀躍三分。這半個月來，揹著大背包，住在簡單民宿，搭擁擠的公共汽車 ，吃路邊攤，穿快乾衣服，非常難忘。

在玻利維亞騎自行車，沿著有名的死亡之路（Death Road），從四千米下降到一千五百米，一天結束全身滿是泥漿；乘八人座的飛機，深入亞馬遜河上流，住茅草房，與白海豚游泳，捉食人魚，看野鱷魚；進秘魯的高山湖，面積有四分之一台灣大，拜訪居住在湖上人工浮島的原住民 ，他們將中空有浮力的蘆葦堆積成島。

站在馬丘比丘古印加帝國的遺跡內，想不透當時人民是利用何種工具，才能將巨石磨成各種角度，還能堆積成雄偉的建築；巴拿馬東側加勒比海有無數的小島，我們住在沒有熱水的小島上，體驗加勒比海的原住民Kuna Yala生活，成年婦女平均身高僅有一點四米，是個母系民族。

二○一二年，拜訪古巴這個近鄰，因為公共交通便利，女兒帶我去相當輕鬆，無論是老百姓的住房、政府建築及老爺汽車，有如回到文藝復興殖民地時代，並可以保證沒有扒手。相對之下，我在巴黎及羅馬旅遊，皆吃過扒手的悶虧。

年齡更老後，只好在洛杉磯附近風景區進行三、四天的旅行，能有一大群熟人同行，其樂融融，更增加老友感情，經常是旅行還沒結束，就開始規畫下次同遊的計畫。