《老物件情懷》腳底按摩板

腳底按摩板。

我自小就對穴道推拿特別感興趣，常愛駐足夜市，看草藥師傅當眾表演為人推拿治病。一直以來，我有過敏性鼻炎，還會經常無預警性流鼻血，非常惱人；我尋醫未果，卻又對草藥師傅的功夫存有猶豫，不敢輕易嘗試。

剛上中學時，我去學游泳 ，才正要練習基本動作，便開始流鼻血，覺得十分尷尬。沒想到，我的游泳教練居然是一名穴道推拿高手，他在我的頸背上穴道輕輕按壓幾分鐘後，鼻子立刻止住了血。從此之後，我的鼻病竟無藥而癒，再也沒有犯過，教練的醫術令我十分好奇，之後我便格外關注中醫穴道推拿和相關發展。

時值一九八○年代初，我在台北一家天主教會學校任教，同事間盛傳吳若石神父所倡導的足部反射健康法和腳底按摩療法。在當時，這項最新的流行，除了彰顯神父為民服務，充滿謙卑奉獻、慈愛利他的濟世精神，更反映出大家逐漸重視保健養生。

腳底按摩療法是區域反射療法的一種，以按摩雙足底部為主要手段，被視為一種民俗療法。

它的理論基礎強調人的腳底，是人體器官組織分布的縮影，身體的整個部分在腳底均有反射區，適當地刺激足部末稍神經能反射大腦中樞神經，因而建立起微妙互動。

據說腳底按摩兩分鐘，就能產生足療燃脂排毒的奇效，再者，腳底穴道包含養生穴位中最重要的穴位，所以按摩腳底穴道反射區會有養生保健作用。

還有人現身說法，為腳底按摩療法做見證，表示此種療法能治胃病、哮喘、關節炎、肌肉 痛、高血壓、失眠及肌肉緊張等，還可以促進血液循環、新陳代謝及代謝體內毒素，這些說法似乎頗能打動人心，讓人趨之若鶩。

那時最熱門的相關保健品就是腳底按摩板，但由於大眾對按摩板的大量需求而缺貨，有錢卻無處買，使我感到非常失望。

有幾名熱情的同事，得知我殷切企盼能得到這個新鮮的健康神器，便私底下想辦法透過他們與教會的關係，買了一塊腳底按摩板送我當出國留學的禮物，如此溫馨盛情教我沒齒難忘。

這塊按摩板長七十二公分、寬二十八公分，是第一代最原始的產品。淡藍的色澤，堅挺的塑鋼材質，美觀大方又耐用，板上有各種不規則的尖突形狀，是針對不同的足部穴位和不同體質的健康需求而設計。按摩板的尺寸大小剛好能塞進我的大皮箱，伴隨我一起出國留學。

來美之後，我將這塊腳底按摩板當成寶貝，置放於衣櫥內捨不得用。就讀研究所時，有一門文化課的教授要求學生們介紹自己的文化點滴，班上有許多其他中國留學生 ，選擇介紹中國飲食、節慶、服飾與藝術，我為了避免雷同，便決定藉著展示這塊按摩板，向大家介紹中國傳統醫學針灸、穴道與推拿的知識。

我的報告得到同學們很好的回應，此後我也經常找機會，藉用這塊按摩板向外國朋友介紹中醫。

有一天，不知為何全身痠痛，尤其是頭頸沉重難耐，我突發奇想，將腳底按摩板橫放在硬地板上，而後躺臥其上，再以板上的尖突頂壓住背上的痛處，這痛點想必就是中醫裡的「阿是穴」。不消半晌的功夫，按摩板壓背讓我的肩頸得到放鬆，痠痛也迅速得到緩解。

當我把自身治療經驗與周遭朋友們分享後，便有許多同學向我借用這塊腳底按摩板，結果都能小兵立大功，發揮功效。原來，留學生的生活壓力大，肩頸疼痛乃是常有的問題；經過多次嘗試與驗證，發現這塊按摩板用於足底反射治療的功效並不明顯，但對解決頸背痠痛卻能立竿見影，從此我把腳底按摩板專用於頸背按摩。

早些年，由於無法輕易買到如此的按摩板，便一直試著找尋替代品；後來發現使用高爾夫球、網球或是棒球來按壓背上的穴位，也可以得到不錯效果。

如今網絡購物十分方便，更多新款的按摩道具出爐，有五花八門的樣式與功能，然而這塊第一代的產品，已不復在市面上流通，令我覺得要更加珍惜。

轉眼間，腳底按摩板已經陪我四十個寒暑，雖稍褪色略顯老舊，卻依然堅韌可用。我出國後，為了學業、生活與工作忙碌，又加上時空距離，與當年的同事、朋友們失去聯繫，頗感遺憾。

我嘗試透過網路搜尋亦無結果，祈願大家都平安健康，這塊腳底按摩板留給我無盡的溫馨與懷念。