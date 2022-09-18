《老照片說故事》教美國小孩下圍棋

美國小孩下圍棋。

一張二○○七年美國小孩下圍棋的相片，讓我想起當年去當圍棋家教的日子。

康家有三兄妹，分別是十二歲、十歲、八歲，抽籤擠進了馬里蘭州 波多渼可（Potomac）小學中文沉浸式課程班。學習了中文、接觸了中華文化，也取了中文姓名，進而對人類歷史上最古老的棋、也就是圍棋產生興趣，尋尋覓覓找到了我，去他們家教圍棋。

在教會圍棋規則後，我每回必教圍棋死活練習題，以打穩基本功；之後，或讓他們在13乘以13的小棋盤上對弈，或談圍棋文化、或講布局理論、或聊人生如棋、或道棋在生活上的應用。也會聽聽他們在中文班的學習情形，例如他們會唱「茉莉花」、「龍的傳人」、「快樂天堂」等歌曲，令我訝異又驚喜。康女士也要求我，以中文教小孩們下圍棋。

他們可是「身兼數職」，周末的行程滿檔，音樂、畫圖、運動等樣樣都學。學棋不到半年，哥哥、姊姊因時間衝突而退出，康女士不捨地問我：「一個還教不教？費用怎麼算？」後來她還找到一名同班的男同學一起來學圍棋。

康家最小的小孩名叫雅莉，是一個可愛的鬼靈精，她雖忙，仍堅持要學圍棋，她多次說道：「金老師，您是我最好的圍棋老師。」憑著她這句甜言蜜語，我也會堅持去教。雅莉的腦子靈活、想像力豐富，語言社交能力強，做圍棋習題時，她會觀師色、察師言，以決定要下哪兒；我若不動聲色、不給暗示，她則請出她自創的「棋靈王」為她解題。

有一回，她踢完足球 ，穿著球裝就來學棋，做死活題時，我再次強調：「想一想何處是要點，占要點，在對手之前先行卡位占要點。」她突然兩眼一亮地說：「剛才足球教練也是說同樣的話呢！」大道至簡，萬理相通呀。