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悔不當初

劉水荷

靜宜因為婚姻失敗，不顧年邁寡母選擇遠走他鄉，等母親中風昏迷後，她才捶胸頓足懺悔，可是已經來不及了。

靜宜和文雄相戀多年，靜宜穩重、端莊，文雄外向、躁進；兩人交往時，外界都不看好，可是靜宜堅持排除萬難，終於走入婚姻。婚後不久，文雄染上賭博惡習，溝通無果，終至分手。離婚後，心碎的靜宜遠走他鄉，媽媽勸解，靜宜不願觸景傷情，還是選擇異鄉漂泊。

初冬凌晨靜宜接獲越洋電話，母親中風住院，昏迷不醒；靜宜心慌意亂，放下手中一切，盡快趕回母親身邊。在醫院看到躺在病床上瘦弱、昏迷不醒的母親，靜宜悔恨的眼淚再也無法忍住了。

父親早逝，寡母辛苦的撫養他們姊弟長大，年老了，沒有享一天的清福，還要為她這個任性倔強的女兒操心。在外流浪多年，總以為有一天，當她累了、倦了，想回家時，媽媽會為她留一盞燈；從沒想過，等不及她倦鳥歸巢，媽媽竟然病倒了。

當初離婚是因為文雄豪賭，婚後第二年，文雄不但輸光了自己的薪水以及年終獎金，甚至不動聲色地把靜宜留在抽屜，準備用作人情禮往、辦年貨、封紅包的錢也都給輸光了。文雄表面悔改，實則照舊，最終導致分手，「賭」字害人，這歷經千辛萬苦締結的婚姻，卻是如此不堪一擊。

靜宜悔不當初自己的衝動和一意孤行，現在她能為母親做的，就是探望陪伴。母親不省人事，可是當靜宜握著她的手，向她懺悔和祈求原諒時，希望母親是知道的。

母親曾教誨靜宜：「世上沒有後悔藥，人生苦短，不要因為別人的錯誤懲罰自己，寛恕別人其實是放過自己，身安不如心安，屋寬不如心寬，放下悲傷，才有機會獲得幸福和快樂。」當初不能體會個中的道理，希望現在一切不會太遲。

中風

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