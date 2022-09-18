一九七六年六月初，生產隊的隊長對我說：「你明天去賣茶葉吧，我再叫胡大頭幫忙，由他推單輪車去。」我很高興，當下即痛快地答應了。

四十多年前，茶葉是生產隊的重要經濟作物，每年可賣幾百元，也算一筆不小的收入，所以隊長是很重視的；往年都是他自己去賣，但當時隊裡很忙，新開挖的一口山塘正在築壩，下面的幾十畝旱地翻耕平整，要改成水田。隊長沒空去賣茶葉，拖了一個多月，時間不允許了，他才把任務交給我。

隊長考慮周到，胡大頭身強力壯，推車的任務主要歸他，而我曾在茶站附近讀高中，又是隊裡的出納，見過一點世面，打交道的重任便落在我身上。

縣茶葉公司在全縣設立十多個茶站，我們賣茶葉的茶站離我村十五里路，不遠不近，半天可來回。當年春寒料峭，有冷空氣南下，茶葉的新芽被凍掉，春茶產量下降，本隊的茶葉不多，裝滿四大苧麻袋，共有兩百四十多斤。

翻山越嶺到茶站。門口只有四個人，一個中年婦女拿著一個小布 袋，有五、六斤的樣子，應該是自家採製的茶葉。坐在凳上的那人，抓點茶葉看看，咕嚕了一句，婦女肯定是嫌價格低了，叫道：「再高點，再高點。」見人家毫無表情地揮揮手，她無望地把茶葉放到磅秤上。

一個工作人員稱秤記帳，另一個工作人員是做粗工的，摜茶葉袋進倉庫，馬上端空袋出來稱重。稱秤記帳的人給她一張票，她捏在手上，走到那邊的窗口下，去拿錢了。

看茶定級的人，那就是站長了，我笑著走過去，對坐著的人熱情地叫著：「汪站長，你好啊。」汪站長望望沒響動，見我和胡大頭把茶葉袋抬到他面前，才生硬地問：「哪裡的？」我趕忙回答是哪個生產隊，他又問：「今朝幾號啦？」我愣了一下，胡大頭搶著說：「六月五號。」汪站長說：「虧你們，夏茶都要摘了，搞什麼名堂，現在才來賣春茶？」

我不回答，趕快端出香菸，手忙腳亂地拆開，抽出菸遞給汪站長，再給其他兩人；隊長曾經交待，買包東海菸去活絡點，那時的農村，這算是好菸。菸是買了，但忘記帶火柴，胡大頭趕忙掏出火柴，幫他們點火。

汪站長從袋裡抓一撮茶葉，在手中揉揉，說是已回潮，都揉不碎了，又把茶葉放進玻璃杯，沖上開水、蓋上蓋子。半分鐘後，他端起杯喝一口、咂咂嘴，「呸」地一吐，再潷掉杯裡的水，把茶葉倒在桌上；他攤開拍拍，仔細看看，又撿起幾個泡過的茶葉，說是有黃眉眼，茶葉有點焦了。

我裝聾作啞，又端出了香菸，見汪站長坐下，不聲不響地抽菸，我有些心慌。汪站長抽了半支菸，才講：「二級四等，八十九塊一。」

他的話不響，可震得我目瞪口呆，聽胡大頭講了幾遍「太低了，太低了」，我才回過神來；我趕緊說：「汪站長，兩個月前，你公司裡的技術員去我隊裡，指導開闢新茶園，聽他說，以後還要請你去指導做茶呢。」

汪站長問：「哪一個？」聽我講出本村一個在茶葉公司的程姓技術員名字，他敲一下我的頭：「嗨！你這個滑頭，拉關係啦。」他笑過，坐著把菸抽完，又扒扒頭、抹抹頭髮，說道：「唉，再怎麼辦呢？給個二級三等吧。」

「哎呦，你汪站長是個好人。」我立刻就說：「知道我們農民的苦處，為農民著想，好人，好人啊。只是，二級三等，一百斤也只九十三塊……」汪站長說：「還不賣？」輪到汪站長疑惑了。我輕輕囁嚅著：「隊長曾經交代過，不上一百塊，把茶葉拖回去。」汪站長譏笑一聲說：「怪事，還硬逼著我啦？哼！」他見我像木頭一樣站立不動，也許心軟了，「這樣吧！我教個辦法，到這兒大隊茶葉精製廠去，用滾筒和一遍，再來。」汪站長講完，起身進了倉庫。

我轉向胡大頭，想徵求他的意見，而那稱秤記帳的人在催了：「汪站長已發話，快點去和一遍，下午再來，一點鐘上班。」

那就這樣吧，問明那茶廠的方向，推車就去。快到村中間，聽見轟隆轟隆的響聲，大平房三間，那就是茶廠，只有兩個人，一個管燒火，一個管滾筒。

摽上兩根菸，講明來意，人家開始不敢代加工，我說是汪站長介紹來的，那個管燒火的又跑去請示了大隊幹部，後來總算同意，說下午再幹，分三筒轉，每筒兩塊錢。每筒要轉半個多小時，下午豈不是遲了？我請他們辛苦一下，午飯歸我去買一些大饃來解決，他們總算同意了。

幸好我帶了糧票，一兩糧票一只的大饃，買了十六只，大家邊吃邊做。燒小火，慢慢轉滾筒，半個小時後滾筒反轉，茶葉倒在口上的大畚箕裡，再攤到穀簟裡晾。看看茶葉，鬆散變緊湊，發黃變白綠，賣相好看多了。轉第三滾筒時，我跟管燒火的去了他們大隊出納那兒，給了六塊錢，開了收據回頭。

第三滾筒好了，再晾一陣，然後裝起來趕往茶站，已是一點半，那倉庫門早開了。又摽一回香菸，我恭恭敬敬地對汪站長說：「汪站長，聽從你的吩咐，去茶廠來了。一聽是你介紹的，他們沒二話，給在滾筒裡和，這一來，確實好多了。」

打開四只茶袋，汪站長望望，又把手穿下去，一把一把抓起來看看，拍拍手：「可以，稱吧，稱吧。二級一等。」

滾筒和一遍，付掉六塊錢，少了三斤多，但可從二級二等，升到了二級一等，每百斤一百零三塊，當然合算的。我把錢和獎勵的糧票布票，小心翼翼地放進黃色挎包裡，而把七十多斤化肥票，馬上就去隔壁的物質供應站買了氮肥，順帶推回村。

那是第一次，也是自己唯一一次為生產隊賣茶葉，雖然出了小狀況，可經過加工，總算賣出了比較滿意的價格。隊長後來表揚了，說我會辦事，我把此事寫進日記，現在翻翻看看，一些場景又浮現在眼前。