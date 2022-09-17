今年夏天整個北半球籠罩在高溫 下，不時有超過攝氏四十度（華氏一○四度）的高溫，以及百年不遇的乾旱、大面積野火等消息傳來，讓人看得怵目驚心，不由得想起自己在二○○八年七月十三日那一天的經歷。

那天上午，我從舊金山飛往德州 休斯頓，下午從休斯頓轉機去大學城；前一段航程順利準點，第二段航程就有狀況了。

那天下午，休斯頓機場 的地面氣溫太高、空氣太過稀薄，小飛機無法起飛。二十幾個乘客上機又下機，下機又上機，機上不開空調，熱得我嘔吐不止，反覆折騰了兩次，還是飛不成。只見有人用巨大電風扇持續吹機肚下方，我們只能回到候機室，心急火燎似地乾等，等著空氣「稠厚」到飛機能夠起飛的時刻來臨。

航空公司為了能夠盡快升空，除了採取其他我不懂也不知道的措施外，還要盡可能減輕飛機的重量。托運的行李是不能跟隨本班飛機，乘客也被告知，隨身行李盡可能讓下一班在晚上起飛的班機帶過去；航空公司保證在午夜前，把每個人的行李免費送到指定地點，如此折騰到下午四時多，我們總算是「裸飛」了。

過了半夜，我的行李箱還沒有送達，我沒有換穿的衣服，穿著臭汗濕透的T恤衫，要怎麼去農工大學（TAMU）開會呢？我急得像熱鍋上的螞蟻團團轉。機場電話打了多次，每次都沒人接。

我只得求助旅館的前台，還是前台服務員鎮定，他說：「這裡有兩家Hyatt，你留給機場的住處有註明是哪家嗎？」我回答：「沒有，我不知道這裡有兩家Hyatt。」他說幫我去問問機場附近的那家，說不定行李已被送到那裡了。一問之下，果然如此，那邊的Hyatt正打算把我的行李退回機場；又經過一番簡短的電話協商，對方答應馬上派人開車送過來，一場因高溫引起的「缺衣危機」，總算有驚無險落幕了。

小飛機居然會因為地面氣溫太高、地表空氣太稀薄而升不了空，我是第一次知道。為了順利起飛而減重，只載乘客不運貨物，連行李箱及隨身物件都盡可能不載，這樣的遭遇，我也是至今唯一一次碰到，不知道今年發生過幾次？