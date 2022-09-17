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愛憎榴槤兩樣情

張純瑛

榴槤這種南洋盛產的水果，早年在台灣就像「天山雪蓮」，人人聽過大名，卻鮮少嘗過。但聞榴槤味道如何鮮美，以至於南洋人冠以「果中之王」美譽，但也聽說特有的怪異氣味，令不少人退避三舍。

大學畢業後來美，隨後旅遊多國，嘗過各地風味，然而吃到榴槤時，竟已過不惑之年。有一年，去加州探望母親，她從冰箱裡端出一碗明黃色的東西要我吃，說那就是榴槤，沒想到在大陸和台灣都沒有吃過榴槤的母親，在加州以「一見鍾情」的高速，一吃立刻愛上。

一股異味撲鼻而上，可我不願辜負母親殷殷看著我的眼神，勉強拿起一塊放入口中，甜軟嫩腴，口感確實不錯。然而，喜愛水果的我，覺得「果中之王」是見仁見智的評價，我仍然認為荔枝、芒果和釋迦等熱帶水果，味道不輸榴槤，更沒有那股衝鼻怪味。

說到榴槤的怪味，南洋人也不否認，有一年去泰國旅遊，旅館在櫃台前特別標示，千萬不能在有空調的密閉房間內吃榴槤，只能在游泳池畔或露天茶座上食用。同行友人形容榴槤臭味，有人說像雞屎，有人說像瓦斯，把在印尼長大、酷愛榴槤的靜怡氣得哇哇大叫。

母親八十多歲時因為腸黏膜發炎，緊急住院治療。出院後，睡到半夜即熱醒，流汗不止，難以入睡，詢問醫生也沒有得到對症下藥的答覆；有一天，她吃了素來鍾愛的榴槤，居然不再有半夜熱醒的狀況發生。維基百科資料指出，在馬來西亞，榴槤的葉子和根部用來解熱，而葉汁用來治療發燒的病人；其他網站則介紹，榴槤性熱，體質偏寒、虛弱的人可以適當食用補養身體，但體質偏熱，例如口乾、長痘、便祕的人要少吃。

一名從未吃過榴槤的福建同事，有一次購買一盒榴槤月餅想嘗鮮，結果全家都不喜歡榴槤的氣味，他覺得棄之可惜，於是帶到辦公室請美國同事吃。美國同事吃了一口，紛紛問他是什麼東西做的，怎麼會有一股奇特味道？我聽了實在忍俊不住，沒吃過榴槤的福建同事，想來連榴槤的怪味傳聞也沒聽過，才會拿去給美國同事品嘗，連東方人都未必能夠忍受的榴槤氣味，更何況是西方人？

加州 便祕 釋迦

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