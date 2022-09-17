《老物件情懷》從舊報開始聊天

「新湖南報」的剪報複印件。

我拿著這張舊報紙，是「新湖南報」的剪報複印件，原件剛複印完就找不到了，上面印著公元一九五一年二月二十六日，報上的文章是民國時期的直排行，文字依然是繁體。這分別是李揚州寫的戲劇評論「評生產肅特」和「長沙新聞」。

李揚州是當年「新湖南報」和「長江日報」的特約通訊員，她在評論中，指出了長沙市工人文工團一名作者寫的劇本忽視了階級鬥爭；一個工廠的門衛因相信「久別的朋友」，放鬆了對敵人的警惕，准許一個沒有通行證的人進入工廠，造成特務在工廠散布戰爭謠言的影響。

當年中國正值抗美援朝、三反、土改、鎮反、整風等運動，社會很複雜。由此，回憶我當年所在的小鎮紗廠，都是有專業的護廠隊門衛站崗，不但進入要查看工作證，出廠門也要檢查其所帶物包，觀其神態是否正常，那時的形勢是「生產不忘階級鬥爭」。

在那篇「長沙新聞」中，體現出當年工廠狀況，可看到工廠提出「生產任務就是政治任務」 的口號、工人掀起學習勞模、車間開展勞動競賽，班組每周有生活討論會、個人檢討會、時事學習會等。直到八○年代初，這些形式才消除。

我與李揚州現在都住在長沙的誠康醫養中心，而且又是隔壁房間，所以我們常在一起聊天。聊從前舊事，沒有主題的吃喝拉撒都聊，有時聊到傷心事，她雙眼會噙著晶亮的淚花，我不忍她的淚珠滾出來，就用雙手為她輕輕抹去，但還是不行，淚珠反倒成串擠出來了。那些舊事對於後輩來說，可以感受到我們老一輩人的生活磨難。

李揚州是在揚州出生的，我叫她李娭姆，「娭姆」是長沙人對老年婦女的尊稱，如今她九十三歲了，沒有什麼大病。冬春有陽光的日子，她經常會搬張靠椅坐在走廊上，用那兩根幾經歲月留下的竹針織毛衣，一針一線編織從前的故事。

她的記憶清䀿，不戴老花鏡，還在用六號字體，天天寫著回憶錄，已經寫了上百頁。她說還要出本書，回憶她曾在湖南省團委當領導的丈夫，寫下他曾為長沙和平解放，透過敵特封鎖線，代表地下黨為解放軍大部隊送信的功績。她還說了一個遺憾的笑話：「那個年代，我與丈夫戀愛四年，從沒碰過一次手，只嚴守道德，不知道什麼叫浪漫，直到丈夫陳敬文從湖南大學宣傳部部長位置離休，九十三歲去世。」

她回憶往事說道，當時她在長沙一中讀高中，所在的班級是全校唯一一個女子班，有四十多名女生，她的成績排名全班第一。一九五○年，她二十一歲參加全國高考 ，那年的高考，是新中國成立後的第一次全國性統一考試，同一地區的高校進行聯合招生 ，從命題、考試、錄取都是統一安排。

李娭姆報考的是湘雅醫學 院，那時湘雅醫學院在世界也有名氣，後來改為湖南醫學院。誰也沒想到，這一次高考，她在長沙爆出了兩大新聞：一是，她的考試總分在全國排名第七位，數學九十九分，數學老師汪太華說她是天才；英語一百分，讀高中時，她就可以用英語對話和寫作文了；化學、歷史、物理、生物都考了九十分以上。二是，她在考作文時，提出了「勞動地主」的觀點，為此，她國語中的作文六十分，政治常識六十六分。

因為在五○年代中期，正是農村鬥地主、分土地的熱潮，她竟然寫出別人從沒聽過的 「勞動地主」敏感詞句。也難怪，那年的高考作文題是「我的母親」，當年年輕的李娭姆深有感觸，基於對母親的愛，在作文的第一句話就定論了她的肺腑之言：「我的母親是勞動地主。」這一驚人的論點，像政治口號一樣，震撼了不少閱卷老師。

儘管如此，以她的優秀，還是幸運地被湘雅醫學院錄取。她的志向是要學醫，要為那些看不起病的窮人治病，可是在家裡有一個弟弟、兩個妹妹，媽媽沒錢送她上大學。她還記得，她在那篇高考作文中，解說著媽媽為什麼是「勞動地主」。

那是一九三七年，李娭姆的爸爸在國民黨軍隊當營長，七七事變爆發後，一次指揮抗日戰鬥中，他親自揹上炸藥包，繞道潛伏，炸毀了機槍火力正猛的一座日軍碉堡，繳獲了大批最新武器，立了大功。在又一次抗日激戰中，年僅三十三歲的父親不幸犧牲了。

李娭姆的媽媽從部隊領回三千銀元的立功獎和烈士撫恤金，其中一千元辦喪事，一千元分給祖母。父親犧牲後，再也沒有父親的軍餉養家了，為了全家五口人生存，剩下一千元買了田地，弟妹還小，媽媽只得請人幫忙，共同耕作。

為此，父親的犧牲換來地主成分，她因此在作文寫下「勞動地主」的觀念，於是作文和政治從高分降下來了。這是發生在七十二年前的事，李娭姆說：「這還有什麼聊的呢？如果父親還在，就是抗日英雄。」

是的，歷史就是歷史，但歷史在前進，文明在進步，讓從前的那些舊事都成為過眼煙雲吧。