我有個朋友喜歡讀書寫字，見多識廣，有一天，我偶然看到他家牆上貼著一張紙，上面寫著「良師益友在人的進步中是極為重要的」。他告訴我，這是胡適先生講過的一句名言，聽罷，我陷入深思，心情久久不能平靜，回首往事，感同身受。

教幾何的董文緒老師，人們稱他為「數學狂人」，有幾次上課鈴響了許久，尚不見他的身影，課代表只好跑到教工宿舍去找他。他來了，只見他兩隻腳穿了不同顏色的襪子，我們見了都在暗自發笑，認為老師也太粗心大意了。

但他講起課來，絕對認真負責，精思縝密，為了節省時間，他作圖時不用圓規，在黑板上很快地畫出各種大小不同的圓形，又漂亮又標準。他還善於幫我們捋順各種公式定理的來龍去脈，並教我們善用公式來化解各種數學題目。

他用西方的數學觀念來培養我們的抽象思維，他覺得有些人並不重視數學，並分享自己遇到的經驗。有次他在商場看見顧客想買一只大鍋，但不知如何表達，營業員對顧客說：「你把鍋子的半徑乘以3.1416就可以了。」顧客問：「為什麼？」營業員一本正經、理直氣壯地說：「這是國務院 規定的。」讓人聽了，真覺得又氣又好笑。

董老師還說，看過兩個年輕人，為了「17加18」等於多少爭得面紅耳赤。原來他們離開了計算機，就一籌莫展、寸步難移了。

董老師為了心愛的數學，經常挑燈夜戰直到深更半夜，他曾寫過一本數學方面的專著，並且付諸刊行。後來，有人看到報紙上有批評他的文章，就把文章放在董老師的辦公桌上，想讓他難堪。

他見了說：「學術上的爭論是很正常的，不必大驚小怪，有百家爭鳴才能有百花齊放。」我們對於能有這樣的老師感到很自豪。他精於計時，當他寫下最後一個字時，下課鈴聲即響，立即下課，絕不拖堂。

又如教語文的黃自華老師，每次上課，他總提早站在教室門口，上課鈴一響，他就開始講課。黃老師博覽群書、知古通今，很喜歡聽書、聽評彈，認為這是不可忽視的口頭文學，也是一門藝術。

他的板書剛勁有力，他一定從小臨過帖、練過字，體現了漢字的字形美，我們就照著他的板書記筆記。不久，許多人都說，我們寫的字好看多了。

他還要我們念「芬芳」、「鴛鴦」等雙聲疊韻的詞彙，他問我們：「好聽嗎？」好聽，漢字的音調的確非常悅耳動聽。他還熱情推薦了「千年不能有二」的詩句：「落花人獨立，微雨燕雙飛。」寥寥十個字，除了寫景、寫人，還寫出細膩感情，充分地培養我們的想像力。

他用帶有吳儂軟語的普通話，慷慨激昂地朗誦「大江東去，浪淘盡，千古風流人物」時，讓聽者忍俊不住，偷偷地暗笑。

他還指出漢字的組合也是很奇妙的，例如「裁縫」就是描述做衣服的人，非常確切；還有「開關」等詞組，是多麼簡潔明瞭，認識成語典故、對聯等，更是語文教學中的重要內容。

再如教體育的劉老師，身不懷絕技，似乎業績也不明顯。上課鈴聲還沒有響，他就在操場上，恭候我們的大駕；上課鈴聲甫起，只聽見他那洪亮的口令聲喊「立正」後，就逐一檢查我們的站姿，頭要擺正、目視前方、挺胸、腳跟要站穩，然後他一絲不苟地交代本課訓練的要求，讓我們的身心都能健康成長。

平常，我們總見他冒著烈日在操場上，東畫一條，西畫一條，長短不一，畫出粗細不同的石灰線；他用鐵鍬奮力地挖鬆沙坑中的沙塊，好讓學生跳高或跳遠時，不至於受傷。他默默無聞，無怨無悔地操勞著，我們也從小到老，無病無災，有這樣一位老師真好。現在我已經八十多歲了，依然胸不塌、腰不彎，我很思念他。

讓我萬分思念的，還有教音樂的吳老師。那時，我從廣播中聽到一首鋼琴曲「牧童短笛」，好聽極了，令人想起宋朝詩人雷震「村晚」中的兩句詩：「牧童歸去橫牛背，短笛無腔信口吹」，詩句打動了我的心，就不知天高地厚，偷偷地私底下去彈奏它。

「牧童短笛」原名「牧童之笛」，是賀綠汀先生創作於一九三四年的一首鋼琴曲。該曲是音樂界第一首具有鮮明、成熟的中國風格的鋼琴曲，刻畫了完全不同於西方風格的中國田園音畫。曲將西方的復調寫法和中國的民族風格相結合，將歐洲音樂理論與中國音樂傳統相結合，呈現出獨具一格的中國風格特徵，至今仍有鋼琴家在各國音樂會上演奏著。

當時我因為不得要領，總是磕磕絆絆地彈著，不堪入耳。吳老師正好走過，在我背後聽了一會兒，一句話也不說地就走了。

「牧童短笛」是由兩條不同的旋律組成，左右手要各彈各的曲調，所以很多人認為此曲雖好聽，彈起來卻千難萬難，所以會的人少之又少。想不到，吳老師竟是彈此曲的高手。

第二天上音樂課時，吳老師見我來了，馬上就彈奏起來，仍然是一句話也沒有說。他的示範彈奏，立刻使我茅塞頓開，原來，該曲的曲式是由典型的西方音樂ABA三段式構成的，曲調則來自標準的東方小調「小放牛」變化發展而成，完全融合了東方內涵蘊秀的風韻和西方成熟的作曲技巧。

在吳老師的指引下，我的琴藝進步神速，之後我在幾個不同的場合表演幾次，獲得了成功，從此我才躋身於當地的音樂圈，並以此謀生。吳老師後來調到南京某大學任教，我真想當面對他道謝。

良師在人世間，猶如高大的燈塔矗立在汪洋大海之中，任憑狂風驟雨，驚濤駭浪不斷，但始終為我們指引著正確方向。