《老物件情懷》父親的墨寶　

父親寫了「修身齊家」四個行楷大字送我。

父親不曾拜師習字，村里卻公認他寫得一手好字。每逢除夕前，他的案頭總是堆疊一落紅紙，都是鄰人、舊識上門求字時擺放的；那一段日子正是最忙碌的時候，備妥年節應景的糕點，下班後的每個晚上，他總是站立在長桌前疾書，這是我成長時光中最深刻的印象。

父親對筆、墨、硯並不講究，一罐林三益墨汁和一個深口的杯子便能動筆。他通常先把求字者寫在紙上的內容讀一遍，接著用一把折疊小刀裁紙，間距和架構思考半晌，便一揮而就；有些講究的叔叔、伯伯送來的是蠟光紙，只見父親拿著沾醋的抹布擦拭，明膠和金粉按比例調配好，龍飛鳳舞兩三下便完成。

姊姊們都離家求學後，我自然而然頂上小書僮的位置，幫忙拉紙、鋪擺墨汁尚淋漓的春聯。第二天醒來，客廳地板橫七豎八的躺滿一地春聯，好不熱鬧，父親不拿潤筆費，一包長壽牌香菸就是最大的誠意。

父親年年幫人寫春聯，卻從不為自家傷神。蓋新房那年，他早就寫好一幅和家族相關的門聯，上聯是「魯中善積居家方慶」，下聯是「郡眾良規處世奇聲」，橫批是「魯紹箕裘安心樂郡」，此外，還有代表曾姓的堂號「魯郡」二字。他把寫好的樣稿請師父用水泥雕字，再上紅色油漆，變成永遠的墨寶。我們每天進出，從字裡行間明白家族的起源，和父親的期許。

後來一般商店開始販賣春聯，再也沒有人上門求字，父親的文房四寶擱置好長一段時間，我猜想，父親那陣子一定倍感失落。

我結婚後分到一間宿舍，望著整面牆，突然心血來潮覺得拿它來配父親的墨寶最恰當。父親時年七十五歲，他寫了「修身齊家」四個行楷大字送我，盼望我能修養自己、凡事不衝動，好好經營一個和樂美滿的家庭。

裱褙好的匾額又長又大，還好是透明塑膠膜護貝，並不笨重。我把它夾在腋下，一路護著擠公車回家，那情景歷歷在目，宛如昨日。這塊匾額一直跟著我們遷移，跨海越洋絲毫無損。我移民 半年之後，父親去世了，從此再也看不到父親寫字的身影，父親的墨寶更是金銀不換，越發珍貴。

有一年外子返鄉，我特地叮囑他，無論如何都要找出父親往日的字稿。於是我家牆上又多了兩幅父親的墨寶，皆節錄自「菜根譚」、「朱子治家」之類的格言，一筆一畫瀟灑靈動，未顯八十五高齡的老態。父親寡言，不曾在言語上有過提點，他的教誨全在字裡行間。

父親以微薄月俸撐起九口之家，他一生不善理財，沒能留下任何東西，父親為我題寫的字就是最珍貴的遺物，讓我永遠緬懷。