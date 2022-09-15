紫砂壺是中國特有手工製造的陶土茶壺，相傳源自宋朝，產地在江蘇宜興，常被稱為「宜興紫砂壺」。用這種茶壺泡茶，茶水濃郁馨香，且能保持較長時間的色香味，歷來為人們喜愛。

我小時候居住在宜興蜀山，常見到鄰居的大嬸或阿姨們用棒槌式的工具，砸打一種深褐色或青灰色的泥球，她們說這叫「打坯」，砸打好後當成製作紫砂壺的材料。那麼，這些泥球從何而來呢？

宜興的黃龍山盛產沉積岩，是由鱗片狀紫泥、本山綠泥、白泥、黃泥和紅泥構成的顆粒狀礦土，統稱「紫砂泥」。人們開採出來後加水攪拌過篩、去掉大的雜質，做成窩窩頭狀的泥球，這就是那些大嬸、阿姨們用的泥球。她們一般先豎著砸、再橫著砸，砸出大氣泡，層層相疊，用塑料薄膜包裹住以保持濕度，放在大缸裡，作為製作紫砂壺的材料，可以存放數月甚至幾年。

製作紫砂壺時，先從原料缸裡取出一條泥來，砸成厚薄均勻的長方形，裹在模具上反覆操作成為壺身，再砸一個圓形蓋在壺身的一端作為壺底；然後在壺身上挖幾個小孔，將另一小條中空的圓形泥料按上作為壺嘴。另外搓一條長圓柱形的泥料、彎曲按在壺嘴對面的位置作為壺把，壺把和壺嘴的位置必須在同一高度。

至於壺蓋，根據各位工藝大師的設計，可以有不同花式的形狀。早在北宋時代，蘇東坡即將壺把改製成「提梁式」，這種紫砂壺就被稱為「東坡提梁壺」；工藝大師們還可在壺身上題字、作畫、蓋上印章，這樣製作完成的紫砂壺是半成品，需要經過「燒製」才能成為成品。

燒製是在特製的窯中進行，紫砂壺半成品放在密閉的上層，下面用竹子、木材點火，溫度在攝氏九百多至一千度之間；溫度不同，紫砂壺的顏色也不同，燒製往往需要三天時間。由上可見，製作紫砂壺的步驟複雜，需要豐富經驗、扎實基本功、細緻認真的態度及高超的書畫水平，才能製作出好壺。一個學徒要經過兩、三年才能學會基本技巧，若要「專精」，則全憑個人的勤與悟。

據歷史記載，明代崇禎三年（西元一六三○年），紫砂壺即銷往泰國 。一百年前，在巴拿馬太平洋萬國博覽會上，中國的宜興紫砂壺名聲大噪、推動了紫砂壺走向世界。日後在南京舉辦的「南洋第一次勸業會」上獲金獎的十件產品，組團參加世界博覽會，大大鼓舞紫砂實業家發展、振興陶業的雄心。

紫砂壺優秀作品紛紛在國外獲獎，一九三三年宜興的朱可心作品，在美國芝加哥 世界博覽會上獲優秀獎；一九三五年范大生創作的「雄鷹」在英國 獲金獎。近年來紫砂壺已發展成為多種圖案、造型的藝術品，超出泡茶的茶壺之用，成為欣賞收藏的珍品，出口到世界五十六個國家、地區，被外國人士譽為「宜興明珠」，深受歡迎。

正是「宜興成就了紫砂壺，紫砂壺成就了宜興」。