《老照片說故事》渥太華廣場的小畫家

作者兒子在渥太華廣場揮筆寫生。

一九八九年夏天，我們夫婦帶著兒子浩研以及父母一起自駕去加拿大 旅遊，正好趕上楓葉之國的加拿大日。在首都渥太華親身參與他們的喜慶儀式，與萬民同唱「啊，加拿大」（O Canada），還有幸見到他們的總督和總理等國家領導人，度過我們第一次、也是唯一一次在境外慶賀鄰國國慶的難忘時刻。

我們在遊覽了尼亞加拉大瀑布後，於六月二十八日進入渥太華，正巧在一訪問者中心看到廣告，知道城南的卡勒頓大學利用夏天空置的學生宿舍招租，收費不貴，一間房一天租金 二十五美元，便興沖沖趕去入住。

既然僅隔三天就是加拿大國慶，我們決定連住數日，單為見證國慶大典，開開眼界。渥太華是一座幽靜美麗的城市，我們有充裕時間參觀歌德式建築的雄偉議會大廈，以及有近百米高鐘樓的和平塔。我們還造訪國家藝術畫廊和其他博物館，當然也去唐人街參觀並購買中國食品，然後便急切地等待七月一日的到來。

周五晚上還下了雨，次日就天氣晴朗，空氣一派清新。我們一大早趕到渥太華的議會大廈廣場，已經有很多民眾聚集，只見藍天飄浮朵朵白雲，暗褐色外牆的議會大廈顯得更加巍峨壯觀。鐘樓頂上白底紅楓的國旗隨風飄揚，喜慶氣氛充斥天地之間。我們在貴賓停車處地上所鋪的紅毯左邊，找了一個顯眼位置站定，兒子還領到兩顆紅氣球和一面小國旗，拿在手裡不停晃動，興奮不已。

早上十時舉行了衛兵換崗儀式，盛大慶典要十一時才啟動。因為時間尚早，喜歡繪畫的七歲兒子覺得乾等未免枯燥和浪費時間，於是果斷地掏出自帶的鉛筆和一大張捲起來的白紙；他從分隔纜下鑽出去，把大張白紙平鋪地面，然後逕自趴下來，旁若無人地開始揮筆寫生，似乎要把這歡欣雀躍的大場面如實勾勒出來。

兩旁民眾紛紛引頸張望，一個穿紅制服和大皮靴的皇家騎警也走來駐足觀看，還讚嘆說：「是個小藝術家呢。」我被兒子的氣場震動，趕緊舉起相機記錄實況，於是有了這張議會廣場上瀟灑作畫的小畫家照片。

慶祝儀式首先由女總督索韋（Jeanne Sauve）站到檢閱台檢閱禮兵，此時禮炮齊鳴，天空飛過九架噴吐彩煙、排列齊整的紅色軍機，廣場上歡聲雷動。索韋是加拿大歷史上第一個女總督，雖滿頭銀髮，卻身穿鮮豔的橘黃套裙，胸前還別一朵白色鮮花，看上去神采奕奕、慈祥和藹。接著是領導人致詞和歌舞節目表演，一直持續到下午一時。

那是九一一事件發生前的事，草木皆兵的森嚴戒備尚未盛行，總督、總理還有國務卿 夫婦等政治人物，都在儀式結束後走下主席台，步行到觀禮者中間與民眾握手問好。國務卿正好走過我面前，我與他握手後告訴他：「我們是中國人，特意趕來與你們同慶。」他表示謝意，還祝願我們旅遊愉快。

年輕而有風度的總理莫魯尼（Brian Mulroney）從我妻子所站位置經過，所以妻子能有機會與總理握手，還看到溫和貌美的總理夫人；夫人手攙兩個小孩，顯然有個幸福美滿的家庭。充滿活力的總理看到前面有個坐輪椅的男子，特地跨上一步與男子熱情握手，隨和又親民。

慶典後我們全家去午餐，當晚趕回議會廣場看文藝演出和十時後施放的煙花，次日告別渥太華，經緬因州入關返回美國。我們有幸能前往渥太華與成千上萬民眾歡度佳節，分享加拿大人的喜悅，還近距離看到國家領導人與民眾親切互動，機遇實屬難得。

渥太華之行給我們留下難忘的美好印象，而兒子鋪紙於地、當眾寫生的別出心裁舉動，無疑為此行添加一幅不同凡響的插圖。