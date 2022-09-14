從小我就覺得，每戶人家最好都有一個鎮宅之寶，但文革初期的抄家風暴，有寶的人家都遭逢劫難，無一倖免。所謂的「鎮宅之寶」，既鎮不了外妖，更保不住主人家的身家性命。

在美國安居樂業之後，我想有一件「鎮宅之寶」的念想復活，譬如在客廳擺放一件真正的象牙雕刻。有一年，我在上海南京西路、黃河路口轉彎角的一家工藝品商店二樓，看到了幾件中小件，我嫌它們不夠大器，藝術性與工藝度不高，而且價格貴得離譜，就沒有買。不久，美國海關開始禁止象牙製品進口，斷吾此念，也幸虧當時沒買，不然二○一九年必毀於盜賊。

二○一八年，在上海南京東路上看到了一尊沉香木雕的觀世音菩薩立像，菩薩面相端莊、栩栩如生、衣裙飄逸；討價還價到兩萬元人民幣，將要買下時，內人說：「這一尊菩薩好是好，但是家裡已經有一尊了，同樣的菩薩不能供兩尊的。請了這尊，那尊怎麼辦？」後來我想，家裡如有雙觀音，是否能夠阻擋盜賊的破門竊盜，鎮宅平安？

近年來，盜賊在加州 越來越猖獗，不幸之事也先後發生在我們的私宅內，財物損失慘重，心靈創傷至今未能癒合，每次想起來就心有餘悸。

二○一九年闖入我家的這批盜賊，一個上午連續作案兩起，先是偷了鄰居家，然後翻越後院的矮籬笆進入我家後院。盜賊破客廳玻璃門入室，每個房間都翻箱倒櫃，甚至把米袋裡的米倒在地上，用手抓摸米粒堆，看看有沒有值錢物品；把馬桶的水缸蓋扔在一邊，看看水缸裡有沒有值錢的物品。變態的竊賊甚至把內人不值錢的舊內衣內褲，一件不剩的全部捲走。

更有甚者，我珍藏多年、家人所有小學、初中、高中、大學的畢業證書和學生證，以及其他重要的中文證件證書全被席捲一空，而盜賊對我們的英文學位證書毫無興趣。這讓我不得不懷疑至少有一個作案者，是來自中國且在中國有銷贓渠道。我把線索連同在廚房發現的一個清晰鞋印，在第一時間打電話報案，以期盡早破案。

沒想到警局置之不理，不僅沒再來現場查看，連一通電話都懶得回。我終於想明白了，警局根本不需要任何破案線索，因為他們根本不會去破任何家庭失竊個案。哪怕財產損失超過九百五十美元，警局的職責也只是出具一份案情報告而已，財務損失由受害者自己找承保房屋保險的公司去理論，與警局無關。

說穿了，即使我逮住竊賊，把他們扭送到了警局，我前腳剛離開，他們後腳跟著就大搖大擺、臉帶猙獰的笑容走出來，依然逍遙法外，繼續流竄作案。

我對加州警察 保民一方的信任與依賴，就此蕩然無存。加州的執法部門被第四十七號法案（Proposition 47）束縛住手腳，將一些非暴力犯罪 重新歸類為輕罪，而不是以前的重罪，對搶、偷、盜、竊現象不實行社會面動態清零，視若無睹、姑息縱容。

俗話說「亡羊補牢，猶未遲也」，鄰居在家裡安裝了不少攝像頭，明知無用，但是花錢買個心安。至於我則學乖了，也徹底想明白了，什麼也不裝；以前出門前我必定逐一檢查門窗是否關好鎖住，現在我乾脆不鎖門窗，盜賊來了，就讓他們暢通無阻、為所欲為，省得他們走了之後，我還得再花一筆錢來請人換門換鎖裝玻璃。

二○二○年春天，疫情來襲，更有盜賊集團洗劫商家、住宅，到了無法無天的程度。在自求多福的同時，更是明白了一個硬道理，每個家庭真正的「鎮宅之寶」是每個成員平安與健康，是心中的一份寧靜。

奈何，求一份這樣的「鎮宅之寶」，難啊，難過上青天。