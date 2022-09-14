上世紀七○年代末期，我從洛杉磯被派到德國 西門子總公司工作，全家在慕尼黑住了兩年多。期間，我除了有幸見證到日耳曼民族嚴謹的生活及工作態度之外，也在短短的兩、三年裡，結識了幾個不錯的德國朋友。

我與其中一個彼得．皮切先生最為投緣，由同事而成為好友，兩家人分享了前後四十多年美好的友誼。在今年年初，我們兩家還經歷了一件也許是偶然，也或許是心靈相通的奇異之事。

我的好友彼得，可以說是出身寒微，他家是世代居住在捷克「蘇台德地區」的德裔僑民；此地區位於德捷邊境 ，有三百多萬德裔捷克人，是兩國爭議不斷的疆域。一九三八年，希特勒藉口護僑，把蘇台德地區併入德意志國，當時納粹如狼似虎，英法俄各懷鬼胎，無人反對。

直到二戰結束，蘇台德地區才輾轉歸還捷克，但是當地的德裔居民則付出了慘痛代價，他們被淨身掃地出門，遣返德國。

當時年僅三歲的小彼得，隨著兩手空空的雙親，流浪回慕尼黑。因為家境清寒，他在小學四年級時便依照德國學制的規定，在上大學與上專科職校之間，選擇了職業學校，畢業後進了西門子公司，從實習生做起。

幸好德國學制雖然有些嚴酷，在小四時便要學生選擇終生的事業方向，但對有意上進的人仍有彌補的渠道。彼得後來帶職上了大學，在公司慢慢升遷，最後成為一個辦公室有窗簾的部門主管；當年西門子公司階級鮮明，明文規定，做到某個職等的管理階層，辦公室才會配備窗簾。

我與彼得共事時，我負責產品研發，他則負責產品技術的驗收及認證，可以說是「敵對」的雙方。我也因此領教了這個「老德」處事一板一眼、公事不講情面的風格，開始時難免有不同的意見及想法，但磨合之後，兩人竟然成為工作上的好搭檔，以及辦公室外的好朋友。

在我們自德返美之後，兩家人保持著短則一、兩年，長則三、四年聚會一次的慣例，或在德國，或在美國，甚至在香港及北京 會面。起先聚會還有孩子們參加，後來孩子都長大了，只有我們四老在各地遊歷。

這情況延續到二○一三年，那年我們從美國去慕尼黑參加了彼得七十大壽的慶生派對，在一大堆彼得的親朋好友中，我也見到一些三十多年前的老同事，在巴伐利亞音樂「碰、碰、碰」聲中，大家是既興奮又不免唏噓。慶生派對之後，我們減少了長途旅行，也沒有再見到彼得和他家人；但是，我們已鄭重約定，二○二三年不管住在何地，我們都會去慕尼黑參加彼得八十歲的慶生派對。近幾年，雙方只有偶爾通個email，次數也不多，但是知道他們老而彌堅，經常騎腳踏車到各地長途旅行。

今年年初，某天早上，沒有任何原因，我忽然想起彼得，以及與他的八十之約，就寫了一封email給彼得；除了問安之外，還告訴他，我們明年九月一定會如約去參加他的八十壽宴。當天中午，我收到他太太的回信，她告訴我：「彼得在昨天忽然過世了。」讀了她的email，悲傷震驚之餘，我不禁自問：「真的是有神明來通知我嗎？」

是的，這很可能只是一個巧合，但如果有人說，這是因為我與彼得四十多年的友誼，產生了千里之外的心靈感應，我也不會反對的。