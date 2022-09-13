雷耶斯角燈塔位於海平面以上八十米處的陡峭山脊上，燈塔內安裝了當時最先進的菲涅爾透鏡，所以在無霧的黑夜，照射距離能達到三十八公里，是古老燈塔射程的兩倍。最初燈塔是以豬油當成光源，這使得塔內煙熏火燎，從注油、點燃到熄滅、清潔燈芯，全都由人工操作。

一八八七年改用煤油發光，燈塔守護人必須二十四小時連續工作，一個領班與四名助手分成四班倒，每班工作六小時；燈塔守護人白天負責清潔鏡頭、拋光黃銅、日常維護和粉刷等工作，有時還要將煤炭用滑槽送到燈塔下五十米處的霧笛信號站，繁重的體力勞動讓守護人精疲力盡。

每天日落前半小時，守護人需走下樓梯點亮燈塔的油燈，然後舉起重物上弦，此操作每兩小時二十分要重複一次。此外，他們還需整夜修剪燈芯讓光線更亮，每當遇到大霧時，無論早晚，守護人都要小心翼翼地從燈塔處走到霧笛信號站，那是一個更危險的崖面，波濤洶湧，海豹們瞪圓雙眼，準備吞噬隨時可能跌下的守護人。

守護人每小時還要將六十公斤的煤炭拋進蒸汽鍋爐，每隔七十秒需拉響蒸汽霧笛並持續五秒。霧笛全功鳴叫可傳遞到幾公里以外，強大的聲波會嚴重地刺激守護人的耳膜，甚至損壞他們的神經。

每天輪班結束，守護人都會疲憊不堪地返回山頂居所，當狂風颳起時，他們還不得不用雙手攀爬台階，以免被狂風颳下懸崖。惡劣的環境和繁重的工作，造成有的守護人痛苦地喝下清潔劑尋死，有人不幸被送到精神病醫院。但也有守護人甘於寂寞，或寫詩或演奏或拍照，在惡劣的崗位上，一直兢兢業業地堅持工作整整二十四餘年，他們將熱血與青春都奉獻在險惡的環境。

遺憾的是，燈光與霧笛並未完全杜絕船舶災難的發生。一八九○年，由七個衝浪者組成的救助站成立了，他們划著衝浪船，用救生圈、浮標、小型加農砲等，一次次地救活了無數水手；救助站在前五年，有四個救生員為了救助遇險者而失去自己年輕的生命。一九二七年，救助站更新了救生艇等裝備，建立了新站點，挽救了更多生命。

雷耶斯角燈塔從一八七○年點燃燈塔，到一九七五年的燈塔退役，總共服役了一○五年，讓人們見證了歷史變遷。而今，雖然用強光與音響為船舶導航的技術早已過時，但雷耶斯角燈塔永遠是美國唯一一座擁有原始一階菲涅爾透鏡、發條裝置，至今仍能運行的燈塔。這座燈塔記載著技術人員與守護人光榮的歷史，也永遠激勵著人們不斷地創造奮發、向前邁進。

➤➤➤向燈塔人致敬（上）