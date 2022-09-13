《老照片說故事》最珍貴的旅遊

作者程寶珠（右）與祖父程天放先生。

翻開陳舊的相簿，一張張黑白舊照呈現眼前，看著我身穿原住民 服裝和祖父合影的相片，回想起那年暑假的旅遊。

一九六六年我考上了大學，雖不理想，祖父還是很欣慰我即將邁進人生新的里程碑。為慶祝我考取大學，他放下繁忙公務，安排了一次旅遊，帶著我和兩名高中同學，以及邀請他的一名圍棋好友，一起去日月潭 度假數日。我從小在台北長大，早已嚮往日月潭的山明水秀，能有機會去旅遊，又有同學作伴，自然非常興奮。

一個雲淡風輕的日子啟程前往日月潭，下午抵達，我們下榻湖邊一棟雅緻的招待所，窗外放眼望去青山綠水，風光明媚。當夕陽西下時，染紅了天際，頓時卸下長途坐車的疲勞，當晚我們享受了一頓豐盛的佳餚。

次日我們在湖中泛舟，恰如蘇東坡「赤壁賦」所描述「縱一葦之所如，凌萬頃之茫然」，湖上清風徐來，碧波蕩漾，掃去夏日炎熱。岸邊青蔥的樹木與四周山巒倒映湖中，風光旖旎，我們盡情談笑，洗滌幾個月來緊張的心情，聯考的成敗也拋至九霄雲外。

第三天行程，祖父帶著我們參觀原住民的部落。日月潭最早是邵族聚居，傳說邵族的祖先在狩獵時，追逐一頭白鹿，無意中發現了這裡盛產魚蝦、景色宜人，因此舉族遷徙定居，後來平埔族、漢人也來開墾，因此形成了多民族的歷史特色。

我和同學都對原住民色彩鮮豔的服飾特別感興趣，換上特色服裝，文靜端莊的城市少女成了青春活潑的山地姑娘。當日我們和祖父及棋友，在日月潭留下許多難忘的留影。

快樂的假期眨眼即逝，我們又返回了喧囂的台北，這次的暑假旅遊是畢生最珍貴的一次，本以為日後還有機會和喜愛旅遊的祖父遊山玩水；祖父曾說，等我大學畢業，要帶我到國外旅行。然而大二那年，祖父得了不治之症，雖然我盼望著奇蹟出現，但是藥石罔效，名醫也無法挽救他的生命，最終與我相依為命的祖父，儘管有百般放心不下，還是離開了人世，我極度地悲痛，從此踏上崎嶇的人生道路。

望著照片，勾起對祖父無限的思念和感恩，祖父的愛在我童年到青少年階段，深深地溫暖了我；當我羽翼豐滿能展翅飛翔，希望能報答養育之恩時，他已歸西，「子欲養而親不待」，日月潭之旅永成追憶。