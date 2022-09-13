嘉儀是我的大學同學，年輕時濃眉大眼、個性溫和，早在高中時就被愛慕者盯上，從此名花有主。那個男生就讀別的大學，但遙控本事一流，從來沒有人敢打嘉儀的主意。

他們畢業後結婚出國，定居在美國東北部，許多年以後，電郵讓失散多年的老同學重新聯繫上；我得知她有兩個成年女兒，寡居的婆婆一直跟他們夫妻同住。嘉儀說老公是孝子，每天下班第一件事就是上樓向母親請安。

嘉儀來美國後一直當家庭主婦，婆媳相安無事，從未聽她說過婆婆的閒話。大女兒夫妻都外出工作，又住在附近，嘉儀自願幫忙帶兩個外孫，女兒沒有後顧之憂，竟然又生第三胎。當我得知嘉儀每天開車去女兒家，早出晚歸，問她為什麼不在自宅帶孩子，讓女兒負責接送？她說，多一點個人空間，少一點摩擦，省得婆媳倆每天大眼瞪小眼，又找不到共同話題。

我終於明白，嘉儀的老公獨具慧眼，早就看出她的潛力，連親生女兒都做不到的和顏悅色、奉養終生，卻被她這個媳婦給達成了任務。

朋友黛玲高中時期全家移民美國，後來嫁給留學生，一雙兒女長大後，正逢台北捷運 徵求人才，她先生回流台灣高就。他有幾個妹妹散居海內外，公公去世後，奉養婆婆的重任落在他這個長子頭上。

黛玲也是個忍辱負重、顧全大局的人，婆婆活到九十多歲，以輪椅代步，最後好幾次進出醫院才去世，黛玲在臉書 上寫訃文哀悼婆婆，通知所有在美親友。

過了一陣子，看到她去九寨溝旅遊的臉書照片，她本是個極為好動的人，喜歡打球，喜歡到處跑，絕非宅女。

婆婆生前雖然雇用了外勞照顧，他們一家畢竟是老觀念，覺得婆婆行動不便，媳婦卻出門遊玩，恐怕招惹閒言閒語，所以自動禁足。由於這一家子都是麻將精，常常三缺一，那個外勞不僅學會打麻將，還只肯胡大牌，真是人不可貌相。

親戚慧明住在台灣，是傳統家庭主婦，也是恪守孝道的媳婦。當她的公公去世，婆婆年事已高，慧明常做好飯菜送去婆婆家，離了婚的小叔與婆婆同住，也沾光一起吃。

她不會開車，必須搭公車往返，當婆婆去世，葬禮結束後，送葬的家人聚集在餐廳吃飯，小叔當面批評慧明：「妳做的菜，很難吃。」同桌長輩看不過去，喝止他說：「你太過分了。」

為什麼出口傷人？他一定很清楚，慧明送飯菜上門是衝著婆婆的面子，如今「飯來張口」的好日子結束了，他沒有必要再維持表面的和諧。親戚是無法選擇的，慧明只能選擇停止和小叔來往。

想當年，我在台灣剛結婚不久，熱心為大學好友凱珍作媒，對象是我從前鄰居家的兒子，雙方的學歷和外表還算相配；他們首次見面覺得滿意，交往了一段時間，最終步入結婚禮堂，我感覺做了一件好事。

凱珍婚後和公婆同住，繼續上班，她告訴我，婆婆對她很好，負責準備晚餐，她只幫忙洗碗。公婆只有一子一女，女兒早已出嫁，從娘家搬出去自組小家庭了。

後來凱珍的大姑年紀輕輕突然喪偶，帶著兩個小孩搬回娘家住，一個屋簷下住這麼多人，齟齬摩擦是免不了的，婆婆雖疼媳婦，更心疼女兒遭遇。大姑心情之壞可想而知，凱珍又是個直性子，人多嘴雜，後來鬧得不可開交。凱珍在娘家也是千金小姐，哪裡受過這種氣？嚷著要離婚。

別的同學轉告我，凱珍說了一堆氣話，包括一些難聽的話，我自己在美國謀生不易，自顧不暇，實在愛莫能助，只好讓他們自生自滅了。

許多年過去了，他們早已言歸於好，有一雙寶貝兒女，我在九○年代回台灣，特意拜訪他們一家。搭公車時正下著雨，她先生撐著傘在車站等我，我們步行到凱珍公婆家；一開門，兩個長輩笑容滿面地坐在客廳沙發上，寒暄之後他們說，讓兒子、媳婦陪我去巷子裡一家很不錯的北方小館。

記得那天點的是韭菜盒子、小米 粥，都是我的最愛，雖然酷熱天氣使我輕度中暑，胃口不開，還是聊得很愉快。

如今回想，大家都是熟人，多少年沒見面了，為何不請我進去同桌吃個飯、敘敘舊？顯然對我這個媒人仍心懷芥蒂。

清官難斷家務事，我很慶幸他們夫妻吵架歸吵架，理性還是戰勝了情緒，沒有讓情況繼續惡化。

家家有本難念的經，沒有必要羨慕別人或自怨自艾。把握手上的資源，過好自己的日子，就是理想的人生。