《老物件情懷》陳年記事本

作者過去寫過的記事本。

幾年前退休 ，把大房換小房時，把車庫堆放的一箱箱老舊書刊雜誌、手冊講義全給扔了，唯一留下的一箱是年輕時寫的記事本。新冠疫情 居家期間，把這些記事本拿出來整理，找出有趣的片段輸入電腦，再配上當時拍攝的相片，都成了美好回憶。

第一本「雪鴻日記」是大二時買的，首頁一九七○年十一月七日寫著：「不是天天要寫，是有事或是有所心得才寫。」這說明了不是寫日記，而是寫筆記。這一本日記涵蓋大學、服兵役，以及出國的前半年時光，時間長達五年之久。

一九七六年開始就在美國買記事本，直到一九八六年才結束。美國人擺明了會做生意，記事本張張都印了日期和星期，他們不在意你寫不寫，一心指望你在年底時，能再掏錢買一本下年度的記事本。

翻看記事本，不禁覺得以前自己還真會寫，言不及義的「廢話」、浪費筆墨的「費話」、氣頭上寫的「沸話」連篇，現在自己讀著也覺得累。周日寫的不外都是些朝八晚五、雞毛蒜皮之事，讀起來像是嚼蠟。周末跟同學聚餐、打球、逛書店倒是回味無窮，親情、友情、加上後來的愛情穿織交錯，編出許多美麗的周末。

一九七七年三月二十一日寫著：「從今天開始筆記要全用英文寫。」沒想到這一寫就沒再換回中文，到退休後想用中文寫些字就顯得困難重重，每個句子裡有一半的字忘了怎麼寫。爸爸的書架上有幾本國語辭典，正好派上用場，利用拼音查一查，似曾相識的字歸來。藉著手機上英翻中軟體查字更是方便，有時顯示出來的不只一個字，可以選出比我原先想的更適當字詞來替代。

一九八七年買了電腦後，就直接在電腦上寫，不但省了買記事本的錢，鍵盤打字更是省時省力，句子要改要挪也方便，拼錯的字也可以自動修正，這也是一直用英文書寫的主因。

只是有了孩子之後，時間緊湊，就大幅精簡筆記。每季儲存一個電腦檔案，內容就兩頁，記些長短期目標和三個月中發生的大事。二○○九年開始減為一年一個檔案，也許是年歲增長，曾經滄海難為水，許多事情看多了，已無新鮮感，就不想再浪費筆墨。

在所有老記事本裡，最值得回味的是一九八三年七月四日，我從紐約飛到洛杉磯去接受太太的婚前「相親面試 」，我當時寫著：「我能真的娶到她的話，這將是我這輩子最大的福氣。」

我幸運地通過面試後，夫妻倆一起生活多年，證實我是中了特大號彩券，到現在已福氣滿滿地過了三十九年。