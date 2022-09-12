我下班後所做的第一件事，不是開電腦或看電視，而是在書桌前攤開一本「般若波羅蜜多心經」，接著邊抄邊念，讓心沉澱。這樣做彷彿進入心經森林，字字句句變得立體，忘卻紅塵俗世之遠近，捨都市叢林之積怨，心與肉體宛若重生。一日抄一經，抄經洗心，越洗內心越澄明，即使不懂經文，凡抄過必留下內心的記憶。

說起與心經結緣，是在小學六年級時，當時班導師提倡閱讀與背誦經典，除了課文之外，有不少課外讀物，另外就是心經、三字經及唐詩三百首等，都讓我印象深刻。心經可說最得我緣，我那時候只花了一個晚上就背完，隔天到校老師驗收，我一下子就背出全文，技驚四座。

後來背誦課文與唐詩都沒什麼問題，當時老師表揚我為「背誦王」，拿了不少獎勵卡，讓自卑的我有了一點自信。當初，只覺得與心經有緣，一念便琅琅上口，銘記於心；那些經典字句，雖無法深入其意，不過還是有些粗淺的理解。

畢業後，依當初老師教誨，讓我們心情煩悶時可以朗誦，或是想要迴向時可以讀出來；坦白說，一個小孩子閱讀經典，大多僅停留在字面上的意思，無法真正進入經典的世界。

後來有抄經的習慣，是透過友人介紹，認識了寺廟裡有豐富結緣品可以免費索取，我便開始抄經，一抄就持續好幾年，可說每次抄都有不同的心得。

舉例來說，心經時常出現的「無」、「空」，是經內的精華，如何做到兩者，那需要何等的智慧。追溯歷史，存在於這兩個概念的辯證相當多，以佛學導入哲學，呼應哲學的概念，進而落實於實際概念，這就是經典的意義。

而將心經的概念運用在人世間，好像許多事情都能看開，不要過度去追求某些事情，因為那些事情本就沒有意義。人總在世間浮沉，都在世間迷航，都想要找尋心之所棲，想找到可以支撐下去的理由。如同心經數百字，貫穿許多智慧在其中，用心，這些經典就會得到驗證與闡釋。

走進心經森林，可以用背誦、閱讀，或是以抄寫等方式，試著讓自己放鬆，心煩時抄一段經典、讀一段文字。試著去領悟箇中道理，或是學會放下很多事情，呼吸屬於自己合適的芬多精，那就是在心經森林得到樂活與滿足。

人生不如意十有八九，要看開的事情很多，要找到抒發方式，心經對我而言就是大智慧，我願意在讀經之路繼續走下去。