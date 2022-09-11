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《老物件情懷》善解人意的姪女

文、圖／秦博瑞
姪女送我的兩罐特級茉莉花茶。
姪女送我的兩罐特級茉莉花茶。

上世紀六○年代初，我結婚後，那時還沒有實施強制性的計畫生育，妻子在九年間先後生了三個兒子，她連做夢都盼望能生女兒的期待，始終沒實現。

我曾想把父母離異的小姪女請過來，充當妻子的小棉襖，但怕人家不願來，也怕合不來，畢竟不是自己生養的。我很快就把這個不靠譜的想法，主動拋到了九霄雲外。

姪女是個苦命的孩子，自小父母就離異，父親為她找了個後媽，非常強勢，父親常年在外，後媽對她不是打就是罵。在八、九歲時，姪女看到同學大都穿著漂亮裙子上學，央求後媽也給她做一條，後媽不但沒給她做，反而讓她捱了一頓打罵；姪女整天提心吊膽過日子，生怕招惹後媽。

她偶爾見到生母，訴說自己的遭遇，母女兩人就抱頭痛哭一場；好歹熬到長大，學了護理專業，畢業後當了一名護士，才擺脫後媽的魔掌。她小時候的痛苦遭遇，我雖然知道一些，卻無能為力；對此她雖然沒說什麼，但我猜測，她心中肯定會有怨氣。

但她懂事達理、善解人意，能諒解我的處境。幾年後，我只是在她蜜月旅行，路過山東濰坊火車站時，送上一百元人民幣當賀禮，那時百元至少可抵上如今的上千元。我自己還是覺得微不足道，但再多也確實無能為力了。

一九九七香港回歸那年，我去港城出差，走在路上恰巧與她相遇，姪女執意要我去她家住兩天，我沒有推辭。她叫出租車很快把我們送到了她家，寒暄幾句後，我開口說：「在妳困難時期，沒做到應有的關照，不曾對妳有絲毫的幫助，非常愧疚。」她立即制止我說：「過去的事，就不要再提了。那時你一家五口，生活也很拮据，結婚給我一百塊錢，已經是他家（指她先生）籌備結婚款的三分之一了。」

在姪女家住了兩天，一日三餐都吃大蝦、鮑魚等海鮮食物，姪女夫婦還在著名酒店請我吃了佛跳牆等美味佳餚，為我餞行。姪女說：「您家有我三個弟弟沒有女兒，我就是您的親女兒，您就是我的父親。」她一邊說著，一邊讓我簽名幫我買了壽險

姪女知道我嗜茶如命，在送我回家去火車站途中，還特地去島城最著名的茶庄，給我買上了兩罐特級茉莉花茶，「父女」情深可見一斑。

壽險 計畫生育 租車

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