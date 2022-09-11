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睽違半世紀的友情

冬至

三年前為了尋找自美返台的好友下落，我在Google網站找到一個她在台灣參加小學同學會的YouTube影片。我特別留言，註明是她紐約的好友，懇請版主惠賜聯繫方式。

幾個月後，竟然收到YouTube的通知，有人給我留言，是我跟好友在大紐約地區共同的朋友，也想知道她的下落。該君還不惜留下聯繫電話，我回電暢談一番後，他又告訴另一名當年跟我較熟的大學團契契友所在。

還記得這個契友不大高談闊論，但為人謙和、樂於助人，雖然台大電機系的功課很忙，但他經常晚上練完詩或聚完會，專門繞道送怕走夜路的姐妹回家；大學畢業前他和幾個契友一起造訪我家後，還常殷殷問候我的家人。

我和契友通上電話，也用Line搭上線，記得初見他發來的近照，簡直跟當年判若兩人，厚厚的深度近視眼鏡不在了，說是拜白內障手術之賜；雖然沒有發福，卻沒當年那麼精瘦。日前他趁有事來紐約之便，約好中午跟我餐敘，住法拉盛的我早到等他，半個世紀沒見，真沒把握能認得出來。

坐在餐廳時，我審視每一個單獨走進來的男士，太肥或太瘦、不夠高都不可能。正想致電問他穿什麼顏色的衣服，忽見一個身材修長的男士走進來，我叫他的名字，這才對上號。

記得當年他和低他一屆、來自南部的學弟非常要好，聚完會，兩人總是一起沿著椰林大道走回家，學弟回男生宿舍，他回父親的台大教員宿舍。席間談起才知，他們拿到博士學位後，竟不約而同去紐澤西貝爾實驗室面試，都被錄用後又共乘上班。

好友變同事，雙方眷屬也成了通家之好，常常一起烤肉餐敘，他做房地產的太太周末忙著帶客戶看房時，膝下猶虛的他，會主動去幫家有襁褓幼兒的學弟割草；學弟的太太深夜要生老二時，他們不假思索，立刻打電話請他過來陪伴年幼的老大。

後來擁有名校電機碩士和電腦博士學位的他，常有機會跳槽。有一間遍布全球的大通訊公司，光是面試就花了五天，還在全美不同城市進行，公司出機票旅館費用，出入有豪華禮車接送；所以他上任以後，除了非洲，經常到世界各地出差。

有次在倫敦等巴士，有個神經病走過，出奇不意，給正在等車的一排人，一人賞一個巴掌；他見旁邊的老太太被打個踉蹌，幾乎倒地，義憤填膺之下，也顧不得拾起打落地上的眼鏡，拔腿就追。

記得當年執教高中時，我問博士同事，為何願意紆尊降貴，來教叛逆的高中生？他說是因為不易取得大學資深教授職；也有很多從事電腦業的朋友，才五十幾歲，便因技術跟不上時代而遭解雇。

他卻能在私人企業退休後，以六十八歲高齡進入聯邦機構，專門負責審核專利申請案件。他很喜歡這個工作，只是為了說服申請人礙難照准，他得詳閱以往類似的申請專利文獻，很傷他的眼，所以工作了兩年就掛冠求去。

我津津有味地傾聽老友暢敘半世紀的經歷，很替他高興上半生過得如此精采。曾經叱吒江湖的他，現在看開、看遠一切，有空就陪家人出遊或四處探訪朋友。有句話說：「船停在港口最安全，但那不是造船的目的；人待在家最安全，但那不是人生的目的」，他的晚年生活，為這句話做了最好的詮釋。

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