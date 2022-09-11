恐怖分子九一一 襲擊雙子大樓的紀念日又來臨了，我心裡藏著一個悲慘的故事，每當想起，便不禁潸然淚下。

在九一一事件發生的八年前，為了謀生和熟悉美國社會，我透過世界日報招聘欄目，在新澤西州 找到了一個台灣東家。那家主人姓簡，先生三十多歲，中高身材，長得眉清目秀、風度翩翩，在曼哈頓 雙子樓高層工作。他早出晚歸上班，是一個青年才俊、社會棟梁。

簡太太略為年輕些，面貌姣好、身材窈窕、衣著樸素、性格溫婉，是一名在職的會計師，也是每天早出晚歸。他們育有兩個小孩，大兒子四歲，長相酷似父親；小兒子剛出生，胖嘟嘟的，還在襁褓之中，小倆口正在為營造美好家庭、為事業努力，這是一個典型勤勞善良的美裔華人知識分子家庭。

我們相處不久就互相信任，他們把孩子交託給我，就放心去上班了。最值得我稱道的是，簡先生不僅儒雅專業，而且為人謙遜有禮，特別是對待我這個外來管家照樣彬彬有禮，且視為長輩看待。

簡先生每天回家換下工作服後，就主動幫我張羅晚餐，搬好桌椅板凳，又擺好碗碟勺筷；然後親自倒一杯黃澄澄的橘子水，放在我的座位前，等我入座他們才動筷子，彷彿我才是家中的主人。簡先生天天如此，讓我這個剛到美國、人地生疏的寂寞老人深感溫暖，感佩之心油然生起。

他也曾和我談心，他告訴我在美國這個高收入、高消費的社會，一個小家庭養育兩個小孩，包括衣食住行、教育經費在內，年收入需有十萬元，否則不夠應對；而他們家還有點不足以支撐，需更努力才行。

年輕的簡太太持家有方、量入為出，很會精打細算。她對自己的花費能省就省，舉例來說，她長髮披肩微微內卷，都是靠自己買了美髮用具動手冷燙。她告訴我洗燙頭髮後，只要抹上嬰兒油就夠滋潤護髮，不需要花錢去買高價油。當她對著鏡子捲髮示範給我看時，我既是她的助手又是她的學徒，獲益匪淺。

有一天夏日酷暑，她出門忘了開空調，中午室內升溫到華氏90度以上，小Baby出汗太多，沒了小便，小哥哥也煩躁不安。我只好一面打開浴缸的水龍頭，讓涼水盛至半缸，然後把小哥哥浸在水中戲耍玩水，一面把Baby和小床拉進浴室，讓他慢慢喝水、幫他輕輕打扇。我兩頭照看，直到他們的媽媽回來。簡太太下班後聽了我的報告，慌得連忙打開空調，一面連連道歉，充滿感激之情。

那段時期，就是生活在這樣一個充滿溫馨和諧、朝氣蓬勃的家庭之中，和他們一起享受著簡單的快樂。

後來我因為遷居紐約等原因，離開了簡家。時隔八年，我正在一處工作，一名朋友忽然來電，要我趕快打開電腦看新聞；只見一架飛機正在衝進第二棟雙子姐妹樓，一瞬間硝煙瀰漫、火光沖天、高樓倒塌、肢體橫飛，數千精英同時罹難。

我對突發的意外還未及喘息，不料次日又見報載：一名簡姓太太，哭哭啼啼地在坍塌的雙子樓瓦礫堆裡，尋找她的丈夫，家中還有八歲和十二歲的男孩。簡先生的最後一句話是在大樓剛起火時，給他太太打了電話，他說：「康妮，我的辦公室裡都是煙霧……」，接著就沒有了聲息。唉！這不就是我八年前情同親人、生活在一起的簡東家嗎？頓時我眼前天昏地暗，站不穩跌坐在地，淚如雨下。

像簡先生那樣的優秀青年，是近三千罹難精英的一個縮影，他們和恐怖分子沒有絲毫的關係，為何要遭家破人亡的劫難？真是百思不解，難怪恐怖分子成了人人痛恨的敵人；今日當我們紀念九一一祈禱和平之際，也深深祝願簡先生和三千英靈在天安息。