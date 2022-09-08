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《老照片說故事》我的大哥

文、圖／尤淑旂
相片中作者媽媽（右）二十四歲，大哥只有二歲。
相片中作者媽媽（右）二十四歲，大哥只有二歲。

在老家的舊櫥櫃翻到一張照片，歴經六十多年依然清晰。當時媽媽二十四歲，大哥僅兩歲，在那樣貧乏年代的窮人家，還能到照相館拍照，實屬難得。

自從媽媽生下哥哥，還沒做完月子便用長巾揹著哥哥下田工作，所以哥哥的頭長得有點歪歪的。據媽媽說，在農田邊常會挖一些坑洞，用來蒐集糞便，方便灌溉施肥之用，但時間一久，糞便表面被太陽曬乾。有一天，四、五歲的大哥走在田埂上，不小心摔進糞坑裡，幸好被工作的阿伯及時發現撈起來，救了他一條小命，不過從此也多了一個小名「臭憲民仔」，台語的意思就是臭小孩。

大哥耐操耐磨，在妹妹們接二連三出生後，他扛起大哥的責任；因為父母是辛苦的勞工階級，收入不多，大哥邊讀書邊打工，只要有任何工作機會絕不會錯過。

他日夜苦讀終於考上大學，依然身兼幾個家教賺取學費和生活費。每個月他領家教費時，會買幾個我們夢寐以求的麵包和家人一起分享，那是我們最快樂的時光。

大哥是父母的依靠，也是妹妹們的榜樣，我們追隨哥哥的腳步，一個個考上大學，因此改善家境，父母的重擔才漸漸變輕。大哥一直在外商公司工作，最後在Costco公司擔任總經理，並且因為公司對社會的貢獻，曾經受中華民國前總統馬英九召見，並獲頒獎狀。

大哥兩歲時和媽媽的合照，被爸爸放大裝框掛在客廳牆上，客人來訪一定看得到；爸爸不曾誇獎過大哥，但是我們都知道，大哥是我們家族的驕傲。

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