小時候，我們生產隊有二十幾頭牛，在社員眼中，牠們可是生產隊最重要的勞動力，最苦最累的活只有牠們才幹得了，牠們自然成了隊裡的寶貝，把牠們養得膘肥體壯，是隊長的最低要求。

應該派誰去放養牠們呢？首先想到的當然是壯勞力，但又覺得如果派壯勞力去放牛，幹農活時人手就不夠了；再說生產隊也划不來，讓拿十個工分的人只是去放牛，不合算。大家想來想去，還是讓娃娃們放牛好了，一是娃娃們放牛工分低，放頭牛一天只給三個工分；二是娃娃們靈活，跑起來不吃力。但放牛太重要了，不是誰想放就能放，還得挑選，只有讓那些誠實、靈巧又能吃苦的孩子放牛才放心。

我有幸被選上放牛，安排放那頭褐色毛髮、夾雜著白色花紋的小花牛，我還滿喜歡那頭牛的。每天早上天剛亮，我就牽著牛走過田壟，爬上滿眼翠綠的小山腰讓牛吃草，接著我吃完飯就趕奔著去上學；下午放學回來，吃過飯又是放牛，要到天黑，讓牛吃得肚子圓鼓鼓才回家。

那頭最高大、腿腳最粗壯、力氣最大、幹活最利索的大水牛，是由阿旺大叔來放。阿旺大叔在一次修水庫時砸斷了腿，幹不了粗重農活，隊裡就照顧他，讓他來當我們放牛隊的隊長，教我們這些娃娃們怎樣選最豐美的水草？怎樣判斷牛吃到幾分飽？以及怎樣預防牛去吃隊裡的莊稼？

阿旺大叔是個很和善的人，不僅對我們好，對那頭牛也很好，我們確實從他的身上學到很多放牛的技巧。

每當夏秋季節，他的腰帶上總是繫著兩樣寶貝，一是一把蒲扇，還有一把自製的蓖梳。天氣炎熱時，阿旺大叔大多走在牛屁股後面，手中搖動著那把蒲扇，一搧給自己，一搧給水牛，就這樣一邊走一邊輪流地搧風，在水田裡幹活的村民們都羨慕地說：「做阿旺叔手下的一頭牛多舒服啊！」牛在山岡上愜意地吃嫩草，阿旺叔就繞著牛轉圈圈，不停地揮動著蒲扇為牛驅趕蚊蟲。

把牛關進牛圈前，阿旺叔總要拿出自製的蓖梳，把牛全身毛髮梳理一遍，以清除叮在牛身上的虱子和牛虻；梳完後，還要用手掌細細地撫摸一遍，彷彿探雷器，生怕牛身上還有沒被發現的吸血蟲。

農忙時節，水牛整天犁地耙田，沒時間去吃草，阿旺叔雖然瘸著一條腿，但他總會走很遠的路，去割他那頭水牛最愛吃的帶花嫩草。大忙時節過去之後，別的牛總要掉個十幾二十斤的膘，但阿旺叔的牛不會掉膘，依然是油光水滑，毛色發亮。

阿旺叔牛圈的稻草墊得最厚、也最乾爽，牛身上一點汙穢都沒有，人們看到阿旺叔的水牛，都喜歡在那圓嘟嘟的牛屁股上輕輕拍拍，隨口說上一句「真是一頭幸運的牛」。

每年的大年初一，是我們這些放牛娃，一年之中唯一不用放牛的日子，也是我們玩得最開心的日子。我十二歲那年的大年初一，我們成群孩子正在串門子拜年，陶醉在新年的喜悅之中，河對岸村子裡的一個老叔，他匆匆忙忙地划船過河，慌慌張張地跑進我們村裡，上氣不接下氣地喊叫：「不好了，不好了，出大事了，沙田裡的河灘上有一頭水牛，把放牛的人鬥倒在地了，大家快去看看呀，看那人還有沒有救？」

人們一窩蜂地跑到河灘，只見阿旺叔靜靜地躺在草地上，胸部和腹部有幾個血窟窿，還在緩緩地冒鮮血，但呼吸已停止。水牛平靜地趴伏在草地上，瞪著兩隻大眼望著阿旺叔，兩個牛角尖上還沾著殷紅的血跡。

人們的怒火發向水牛，嘴裡狠狠地罵牠：「你這個不知好歹的畜生，阿旺叔對你這麼好，你就這樣對他，真是個畜生。」有人在河灘上撿拾石頭要砸牠，但被拉住了。這時，河對岸的老叔向怒氣沖沖的人們講述他親眼看到的情形：「我看到這頭牛不像在發怒，好像是在逗著阿旺玩。牠用角挑著阿旺，高高地拋向空中，然後又用角把阿旺接住，再拋向空中，這樣反覆玩了好幾次，一副很開心的樣子，也許是在表達對阿旺的感激和喜愛吧。」人們聽完，都無奈地搖頭。

水牛闖下了大禍，隊裡沒人再敢去放牧牠了。怎麼辦呢？人們先是把牠綁在大樹上，把牠的牛角尖鋸掉了。有人提議殺掉吃肉算了，但大多數人想到牠為隊裡的春耕和雙搶出力最多，累得最苦，不忍心對牠下狠手，最後只好半價把牠賣掉了。

水牛被外鄉人牽出村莊時，好多人站在村口目送牠，直到消失在山的彎道裡。看著遠去的水牛，村裡的獸醫深深地感慨說：「牛本來也沒什麼錯，無非是表達了一次對放牧人的感激之情，只是牠用了牛的方式，沒有用人的方式，唉！這牛也是很委屈的。」