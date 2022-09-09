有一天和先生在住家附近步道上走路時，看到一個年約四歲的小女孩和她的奶奶，小女孩非常可愛，有一對烏溜溜的大眼睛，奶奶正在對著手機講話。相談之下，才知道她和媳婦及孫女才從烏克蘭 過來，目前住在女兒家，剛剛打電話，是想知道她還在烏克蘭打仗的兒子近況。

二○二○年二月，我和先生有機會去了一趟中東，在以色列 境內，我們似乎能感受到一些戰爭氛圍；在那裡，戰事好像隨時會發生，人們早有備戰的心理準備。有一天，我們到特拉維夫（Tel Aviv）南邊的一個古老港口雅法（Jaffa），參觀火車站古蹟時，看到一群充滿青春活力、剛入伍的男女士兵。

在以色列，每個人到了十八歲剛從高中畢業時，就得馬上服兵役，男生服役兩年八個月，女生服役兩年。如果服完兵役不想直接升學 或就業，國家鼓勵你去當背包客，出國旅遊冒險一年半載，再回國做進一步的人生規畫。

以色列全民皆兵，隨時都可以行動武裝起來，依旅行社的安排，我們有機會到一九六七年第三次中東戰爭（六日戰爭），以色列擊敗敘利亞後軍事占領的戈蘭高地（Golan Heights）參觀。在高地上，我們看到這個軍事占領要地，設有防空洞、戰壕，戰車、大砲、士兵端著衝鋒槍瞄準前方的模型等，雖然看起來好像是電影場景，但如果發生戰爭，戈蘭高地還真是一個居高臨下的戰略制高點。

行程中，以色列地陪說，因為離她家不遠，是否願意到她家裡看看？當時她的父母親、先生和女兒都在家迎接我們，她的女兒更是高興得不得了。喝過飲料、吃過點心，稍做休息之後，閒聊時，她先生帶我們去參觀他們家一間很特別的房間。

這房間設備簡單，沒有窗戶，四周上下牆壁全是鐵製的，進入房間後只能從內反鎖，外人無法進入。他說戰爭一旦發生，全家人可以躲進這房間，並靠著事先儲存好、約兩周到一個月的乾糧及水過活。他還說，整個社區每戶家庭都有這種房間，而且社區裡還有很多備戰設施。

在以色列旅遊，讓我想起小時候常聽爸媽或父執輩們談起，他們或單身或攜家帶眷由中國大陸逃到台灣的經過，當時只覺得和聽一般故事沒兩樣。現在想了想，每一次戰爭，受苦的都是交戰國的人民。