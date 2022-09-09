《老照片說故事》十七年的期待

中間是儀隊楊教官，右為小教練鄭顆澧，作者在左邊。

有些朋友說她們在校期間，因為每天應付各種課業壓力，高中生涯只有痛苦不堪的回憶。但我因為是母校第一屆儀隊隊員，在準備功課之餘，還必須花許多時間練習儀隊，所以學會了妥善管理時間，不但功課跟得上，還學會了儀隊的各種槍法。

我記得當年每次表演的興奮與造成的轟動，那份心中的成就感，使我的高中生活充實又快樂。

自從在二○○五年協助母校參加玫瑰花車遊行 的機緣，有幸重新和儀隊楊先鐸教練再續中斷了三十九年的師生緣分。我得以親自告訴楊教官，非常感謝他的教誨，儀隊是我的最愛；由於楊教官的鼓勵，我們在洛杉磯 成立了第一個校友儀隊。

多年來，每次我回台北，一定去母校拜訪楊教官，順便參觀儀隊小學妹們的練習。儀隊至今已成立了五十九年，早已改制為校內社團，學生可選擇加入更輕鬆的社團，但是儀隊精神依然在有些「小綠綠」的心中，生生不息。

那時候，年事漸高的楊教官已經有一個小助教，她是儀隊第三十五屆的鄭顆澧，照片中是儀隊老中青三代同堂的合影，有老教練、我和小教練。楊教官說，希望在有生之年，可以看到由顆澧帶領母校儀隊再次參加玫瑰花車遊行；如今已在天堂的楊教官一定很欣慰，他等了十七年的期待，終於會在明年元旦實現。