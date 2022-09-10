今年六月廣東水災，廣州旁邊的清遠災情最為嚴重，滔滔洪水 淹沒了街道，有些地方甚至淹上了屋頂。

老友阿和的家鄉就在清遠，另一老友關切地問：「家鄉水災，鄉人鄉居怎樣了？」一句關切，引起阿和許多感慨。先是說鄉下曾經是他小時候的嚮往，因為返鄉意味著旅遊、捉魚摸蝦；中年時期回故鄉，意味著重逢與衣錦還鄉。

如今，多少年過去了，前輩鄉人故去的故去，新一代鄉人出外謀生或已陌生，老街舊屋拆掉或改建，魚塘河溝不再，今非昔比了。兒童相見不相識，沒有笑談，更無人過問客從何處來，言談中充滿失落與無奈。

我也有類似的經歷與感受，父親早年從家鄉「賣豬仔」到南洋打工，以後再沒有回過家鄉，他曾提起故鄉是粵西電白的一座小漁村。於是我想像鄉人披著晨曦揚帆出海，直到黃昏鍍著金黃、攜著漁獲歸來，迎接他們的是佇立在碼頭的漁婦和裊裊炊煙。

但不久之前，我第一次回故鄉，看到的景象與想像畫面相差太遠了，在村落與大海之間，原來有一片農田，如今已被雜亂的房子取代；漁村也變成了「雞」村，整座村子都在做雞的生意，電白白切雞聞名全省，不少人從外地買回來一些雞，再養一段時間就賣掉，於是整條街洋溢著雞的氣味。

人們為了自己短期利益，許多原始環境及人文記憶都失去了，已無故人，又無故景，何談故鄉？

突然想到幾行比余光中的「鄉愁」還要淒楚的新詩：「故鄉／已是漂泊無定的雲／放不了／我不起眼的／鄉愁；故鄉／是沒有地址的／去處／再多的郵票／也無法將鄉愁／送達。」這就是我們這代人的宿命？