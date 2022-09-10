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《老照片說故事》一幅風景照

文、圖／若絳
作者媽媽拍的九寨溝旅遊照片。
作者媽媽拍的九寨溝旅遊照片。

一張放在我家書櫥頂上的老照片，拍攝時間二○○五年十月，地點是中國四川的九寨溝。照片遠處背紅色雙肩背包的人，她是媽媽的老同學，照片拍攝者就是我的媽媽；媽媽那時已經退休了，時不時會和她的閨密跟著旅行團出去看世界。

媽媽幾乎每年會從中國飛來紐約看我，每次會帶來她為我積攢的「好物件」，大都是她在各地旅遊時，為女兒挑選的特色紀念品，有雲南蠟染的裙子、蘇杭的刺繡和澳洲的淑女瓷器等。還有就是每次都要向我展示她比較得意的攝影佳作，這張九寨溝瀑布照片就是其中一張。

老媽知道我也像她一樣愛水，所以就把這張照片放大沖印，而且配好了鏡框送給我。我十分喜歡，後來多次搬家，這張照片一直陪伴著我。

去年在校友群看到一個師兄貼出九寨溝照片，景色依舊，卻不見往日的熙攘；師兄說，因為疫情的關係，沒什麼遊客，他有賺到了的感覺，彷彿是個人包場。師兄這番話令大家豔羨不已，尤其是我還沒有去過九寨溝呢。

雖然和先生前兩年去過加拿大的班夫國家公園（Banff National Park）旅遊，那裡的冰川和湖泊純淨動人，但九寨溝的秋日絢麗色彩，更讓我心心念念，驚嘆大自然是最偉大的藝術家。

媽媽現已年邁，因為中國的疫情封控，她已有大半年沒有出去旅遊了，這對身帶「驛馬星」的媽媽而言，實屬罕見。記得當年她告訴我，九寨溝當地的旅遊資源管理得不錯，私人車輛不得入內，旅客統一坐大巴進入景區，以限制人數進出，也有足夠的人工維持清潔，十分乾淨。

媽媽的評價讓我留下深刻印象，她那時還說她願意再去九寨溝，有機會陪我一起去；但十幾年過去了，我們曾經以為很多地方抬起腳、買張機票就可以到達，風景就在那裡，不必急，但真的是這樣嗎？經歷兩年半來的新冠疫情肆虐，我們都慶幸過去在可以自由活動時，即使是一時興起或超出預算，還是去了許多地方旅遊，真是感到慶幸。

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