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《老物件情懷》一盒廢物？

文、圖／劉家宜
小倉庫搜出的鐵盒，裝有姊姊一家人的眷補證。
小倉庫搜出的鐵盒，裝有姊姊一家人的眷補證。

看見台灣的老友紛紛搬入安養院去度餘生歲月，我卻望著整個家中滿坑滿谷的「廢物」興嘆，不知該如何處理？

因為這些東西都是當初我被美國批准移民時，辛苦由台灣用貨櫃運來的物品；物換星移、人世滄桑，所有的東西都是應該丟棄的，更何況有些根本就不是我家的東西，我好心幫別人忙，卻增加自己家中廢物的存量。

看著一盒由小倉庫搜出的鐵盒，裡面裝的全是姊姊一家人的眷補證，這些物件至少都有六十年了，早就失去時效。例如姊姊的兒子眷補證件，上面寫的是中華民國現役軍人眷補證，而時任空軍飛行員的姊夫早已在五十年前因公殉職，我這個外甥也於二十年前在美因病去世。

另外兩張外甥女的補給證，雖然也是早就失去時效，可是似乎有某種用途，因為姊姊來電表示，她的女兒想回台灣去證明自己的身分，因而辦了一張身分證；她們想到這份已經失效的眷補證，不知是否能夠證明她們曾經在台灣居住過的證明？

我看著一盒對我留之無用、棄之可惜的「廢物」，道義與責任感使我必須要將這盒裝有圖章等印鑑證明的沉甸甸物品，寄還給他們。

至少這些「廢物」可能還能夠發揮它的作用，對在世的家人也可留個念想。

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