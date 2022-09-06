近年來，我和先生一起出外旅行，護照一定是由他負責保管。因為在我單飛出國時，曾經發生過兩次護照失而復得的不良紀錄。

二○一四年十二月，我一個人回台北，參加高中畢業五十年重聚的活動。我除了參加在圓山大飯店的正式晚宴之外，還報名了晚宴前的台東三日行。當旅遊結束，我們從台東搭乘普悠瑪號回台北後，在搭計程車前往「青葉台灣料理中山店」聚餐的路上，突然發現我的隨身包不見了。我記得在火車上，我還從包包裡拿出筆來寫東西。這下子，計程車的車費也只好讓同學出了。

一進餐廳，到處都是同學們久別重逢的歡笑聲，我只能默默地擔心該怎麼辦？在餐廳服務員的熱心幫助下，我打了電話給台鐵樹林站，站方回答說：「那班車還沒有看到有失物招領的東西送過來。」我留下小姑家的電話後，隨便吃了一點東西，向同學借了錢，就匆匆地搭捷運回到小姑住處。

當我無精打采走進房屋，外甥女就說：「舅媽，台鐵樹林站有人打電話來，要妳回電。」我愣了一下，才想起護照的事。趕緊打電話給台鐵，在我描述包包的樣式和裡面的東西後，對方就說：「請妳明天到樹林站副站長室來認領。」護照掉了又找到，我真感謝這名善心人士和台鐵工作人員。今晚，我應該可以好好睡個覺了。

二○一九年七月，一對好朋友夫婦問我，要不要和他們一起去法國南部玩？在找到一個好友當室友之後，我就興高采烈地出國去玩了。出關後，我在機場 裡轉來轉去等了四小時，才看到我的室友來。

當一個接機的中國留學生 把我們送到旅館 時，旅館沒有要看我們的護照，但我一進房間時，突然想到要看看護照；我打開隨身包一看，竟然不見蹤影。

一場混亂，問了地陪該怎麼辦？她說，我最好先去當地警察局報案。這時我打了電話留話給來接機的那名中國留學生，看他第二天是否能陪我去當地美國大使館想辦法。當我和室友找到警察局時，局裡竟然沒有一個人會說英語。我只好和其中一個警察，藉著他手機裡的翻譯軟體，你來我往折騰了好一陣子，總算是報了案。

後來接到那名中國留學生的回話說，他第二天有課沒空，不過會請他一個朋友帶我去美國大使館。談話還提到，我需要付他朋友一天多少錢、坐他的車到美國大使館要多少錢等不少細節。當晚和室友討論後，我們決定先到機場碰運氣。

第二天，當其他團員坐遊覽車開始他們下一站的行程時，我和室友孤軍奮鬥直奔機場。先坐地鐵到巴黎市中心，再轉巴士去機場，到了飛機場失物招領處，和小窗口裡的先生說明原委，他轉身在昨天有人送過來的一排護照中，找到我的。核對了名字、生日等資料無誤之後，還要我出示有照片的身分證明文件。

幸好第一天晚上，我把我平板電腦裡護照的照片傳到我室友的手機，給他看了手機照片後，我失去一天的護照，就物歸原主回到我身邊。趕回旅館，捨棄已加付了一晚的旅館費，我室友當機立斷，整理好行李，立刻搭計程車到火車站，搭火車趕去下一個旅館和其他團員會合。我好感謝這個室友的不離不棄、鼎力相助，憑藉她多年到歐洲出差的經驗，我們才能那麼容易到處奔跑，順利找回我的護照。